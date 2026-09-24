Goditje për Realin, mbrojtësi kryesor lëndohet me kombëtaren franceze

Një lajm aspak i mirë ka mbërritur në kampin e Real Madridit nga grumbullimi i Francës. Mbrojtësi Ibrahima Konate ka pësuar një dëmtim në gjurin e tij të djathtë, duke krijuar një shqetësim të menjëhershëm për klubin spanjoll.
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Qendërmbrojtësi pësoi një ndrydhje të lehtë gjatë fazës përgatitore me skuadrën franceze. Si pasojë, ai është detyruar të ndërpresë qëndrimin me kombëtaren dhe do të udhëtojë drejt Madridit, ku pritet t’i nënshtrohet testeve të hollësishme mjekësore.
Konate ishte përfshirë nga trajneri i ri i Francës, Zinedine Zidane, në listën për ndeshjet e Ligës së Kombeve. Planet ishin që ai të kontribuonte në sfidat e rradhës, por dëmtimi e ka përjashtuar nga planet e menjëhershme.
Për të mbushur boshllëkun e krijuar, Zidane ka vendosur t’i besojë për herë të parë mbrojtësit të Manchester United, Leny Yoro, i cili merr ftesën debutuese me ekipin e parë të Francës. Ai do t’i bashkohet “Gjelave” për takimet në vazhdim.
Ky incident vjen si një brengë shtesë për teknikun Jose Mourinho, i cili e ka shndërruar francezin në një gur themeli të formacionit që nga afrimi i tij gjatë verës. Mbrojtësi numëron shtatë paraqitje këtë sezon dhe ka qenë i pranishëm në të gjashta ndeshjet e Ligës së Kampionëve.
Për më tepër, Konate luajti 90 minuta të plota në derbin e zjarrtë të Madridit kundër Atletico Madridit më 20 shtator. Në atë ndeshje, ai ishte protagonist i një momenti kyç, duke shpëtuar një gol të sigurt nga Julian Alvarez me një largim mbi vijën fatale.
Momenti i këtij lëndimi është veçanërisht delikat për “Los Blancos”, që tashmë po kalojnë një periudhë të vështirë me dëmtime. Federico Valverde po ashtu ndodhet jashtë fushave, pasi pësoi një ndrydhje të rëndë të këmbës së majtë dhe klubi ka konfirmuar këputjen e plotë të ligamentit për mesfushorin.