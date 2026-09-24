Në trevjetorin e rënies, familja e Afrim Bunjakut mban pritje përkujtimore

Në shenjë nderimi për rreshterin e Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, i cili humbi jetën më 24 shtator 2023 gjatë një sulmi terrorist në Banjskë të Zveçanit, familja e tij ka organizuar një pritje përkujtimore me rastin e trevjetorit të rënies.
Të lidhura
None found
Të afërm, miq, familjarë dhe qytetarë të shumtë kanë filluar të dynden për të nderuar kujtimin e Bunjakut, i cili ra në krye të detyrës gjatë përplasjeve me një grup të armatosur që kishte sulmuar forcat e rendit në pjesën veriore të vendit.
Sulmi i 24 shtatorit 2023 shënoi një nga ngjarjet më të rënda në veriun e Kosovës që nga përfundimi i luftës. Një grup i armatosur sulmoi Policinë e Kosovës në Banjskë, duke i marrë jetën rreshterit Afrim Bunjaku dhe duke plagosur dy policë të tjerë.
Gjatë operacionit të forcave të rendit, tre anëtarë të grupit u vranë dhe tre të tjerë u vunë në pranga. Në afërsi të Manastirit të Banjskës, autoritetet zbuluan një sasi të konsiderueshme armatimi, pajisje të karakterit ushtarak dhe dokumentacioni që, sipas institucioneve kosovare, dëshmonte përgatitjen e sulmit.
Vetëm dy ditë pas ngjarjes, ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla bëri publike pamjet filmike ku pretendohej se Milan Radoiçiq shfaqej në Manastirin e Banjskës së bashku me pjesëtarë të grupit të armatosur. Më 29 shtator 2023, Radoiçiq pranoi hapur përgjegjësinë për organizimin e sulmit.
Tashmë në trevjetorin e ngjarjes, Radoiçiq ende lëviz i lirë në territorin e Serbisë. INTERPOL-i kishte lëshuar një urdhër-arresti ndërkombëtar më 7 dhjetor 2023, ndërsa Kosova ka kërkuar gjithashtu ekstradimin e personave të tjerë të akuzuar që gjenden jashtë territorit të saj.
Më 11 shtator 2024, Prokuroria Speciale e Kosovës depozitoi aktakuzën kundër Radoiçiqit dhe 44 personave të tjerë, të cilët përballen me akuza për terrorizëm, financim të terrorizmit dhe pastrim parash. Sipas dokumentit të akuzës, grupi kishte për qëllim shkëputjen e veriut të Kosovës dhe aneksimin e tij me Serbinë.
Procesi gjyqësor për tre të pandehurit që ndodhen në paraburgim filloi në Gjykatën Themelore të Prishtinës një ditë pas përvjetorit të parë të ngjarjes. Ata u deklaruan të pafajshëm dhe gjykimi tashmë vijon me shqyrtimin e materialeve provuese dhe marrjen në pyetje të dëshmitarëve. Për 42 të akuzuarit e tjerë, gjykata nuk e ka lejuar zhvillimin e procesit në mungesë.
Në aktakuzë, Prokuroria pretendon se planet për sulmin kishin filluar të merrnin formë shumë më herët dhe se ishte Radoiçiq ai që kishte drejtuar, pajisur dhe financuar anëtarët e grupit. Gjithashtu, prokurorët ngrenë pretendime për mbështetje dhe përfshirje të strukturave shtetërore serbe, akuza këto që do të duhet të vërtetohen gjatë rrugës gjyqësore.