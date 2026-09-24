Ljupço Pecov pranon fajësinë, dënohet me dy vjet burg me kusht

Ljupço Pecov i njohur si “Djalli” është dënuar me një dënim me kusht prej dy vitesh burg, pasi ka pranuar fajësinë.

Të lidhura

None found

“Vendimi me të cilin Ljupço Pecov u shpall fajtor ka qenë ligjërisht i detyrueshëm që nga 21 shtatori 2026, pasi palët nuk paraqitën ankesë”, njofton Gjykata Penale.

Aktgjykimi është dhënë më 24 gusht të këtij viti në bazë të pranimit të fajësisë nga i akuzuari.

Me të, Pcsov u dënua me dy vjet burg, i cili nuk do të vuajë nëse brenda pesë viteve nuk kryen një krim të ri.

Përveç dënimit me burg me kusht, i akuzuari është dënuar edhe me gjobë prej 8 mijë eurosh.

Përveç kësaj, atij iu ndalua të merrte leje, licenca dhe koncesione të përcaktuara nga një ligj i veçantë, të merrte pjesë në procedurat e tenderimit publik, si dhe të krijonte subjekte të reja ligjore. Të gjitha këto ndalime janë për një periudhë pesëvjeçare.

Pecov-Djalli është i njohur për opinionin edhe për dëshminë e tij në rastin e ryshfetit, i cili çoi në arrestimin e ish-prokurorit të shtetit Fehmi Stafa dhe gjyqtarit Gjoko Ristov./Telegrafi//Telegrafi/


Shtuar 24.09.2026 15:47

Tags:
Filipçe: LSDM-ja do të mbështesë qeverinë nëse siguron kushte më të favorshme ose garanci për vijimin pa bllokada të integrimit

Filipçe: LSDM-ja do të mbështesë qeverinë nëse siguron kushte më të favorshme ose garanci për vijimin pa bllokada të integrimit
Tetova regjistron rastin e parë, Maqedonia arrin 70 të prekur me ethet e Nilit Perëndimor

Tetova regjistron rastin e parë, Maqedonia arrin 70 të prekur me ethet e Nilit Perëndimor
Arbër Ademi: Pavle Trajanov synon rikthimin e çështjeve të Hagës për luftën e vitit 2001

Arbër Ademi: Pavle Trajanov synon rikthimin e çështjeve të Hagës për luftën e vitit 2001
Waitz: Drejtësia e barabartë është themeli i besimit te institucionet

Waitz: Drejtësia e barabartë është themeli i besimit te institucionet
Aktakuzë ndaj investitorit dhe Ramiz Merkos për shembjen e shtëpisë së Vllado Maleskit, monument i mbrojtur i trashëgimisë kulturore

Aktakuzë ndaj investitorit dhe Ramiz Merkos për shembjen e shtëpisë së Vllado Maleskit, monument i mbrojtur i trashëgimisë kulturore
AUV-Maqedoni asgjëson 202 litra/kilogramë akullore dhe akull të pasigurt gjatë korrikut dhe gushtit

AUV-Maqedoni asgjëson 202 litra/kilogramë akullore dhe akull të pasigurt gjatë korrikut dhe gushtit
Kontroll policor në Tetovë, sekuestrohet marihuanë dhe arrestohen dy 20-vjeçarë

Kontroll policor në Tetovë, sekuestrohet marihuanë dhe arrestohen dy 20-vjeçarë
Miratohet ulja e koeficientëve për pagat e ministrave dhe deputetëve

Miratohet ulja e koeficientëve për pagat e ministrave dhe deputetëve
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibommarsbahisjojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişjojobetsekabetcasibom güncel girişcasibom güncel girişcasibom girişcasibom girişcasibomcasibomcasibomholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet