Ljupço Pecov pranon fajësinë, dënohet me dy vjet burg me kusht

Ljupço Pecov i njohur si “Djalli” është dënuar me një dënim me kusht prej dy vitesh burg, pasi ka pranuar fajësinë.
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“Vendimi me të cilin Ljupço Pecov u shpall fajtor ka qenë ligjërisht i detyrueshëm që nga 21 shtatori 2026, pasi palët nuk paraqitën ankesë”, njofton Gjykata Penale.
Aktgjykimi është dhënë më 24 gusht të këtij viti në bazë të pranimit të fajësisë nga i akuzuari.
Me të, Pcsov u dënua me dy vjet burg, i cili nuk do të vuajë nëse brenda pesë viteve nuk kryen një krim të ri.
Përveç dënimit me burg me kusht, i akuzuari është dënuar edhe me gjobë prej 8 mijë eurosh.
Përveç kësaj, atij iu ndalua të merrte leje, licenca dhe koncesione të përcaktuara nga një ligj i veçantë, të merrte pjesë në procedurat e tenderimit publik, si dhe të krijonte subjekte të reja ligjore. Të gjitha këto ndalime janë për një periudhë pesëvjeçare.
Pecov-Djalli është i njohur për opinionin edhe për dëshminë e tij në rastin e ryshfetit, i cili çoi në arrestimin e ish-prokurorit të shtetit Fehmi Stafa dhe gjyqtarit Gjoko Ristov./Telegrafi//Telegrafi/