19 raste të drejtimit të pakujdesshëm në trafik brenda 24 orëve, 17 persona të arrestuar

19 raste të drejtimit të pakujdesshëm në trafik brenda 24 orëve, 17 persona të arrestuar

Gjatë 24 orëve të fundit, në gjithë vendin janë regjistruar 19 vepra penale për “drejtim të pakujdesshëm të automjetit”, njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme. Shtatëmbëdhjetë persona janë privuar nga liria, ndërsa me një person është zhvilluar bisedë zyrtare.

MPB-ja bëri të ditur se 11 prej të përfshirëve janë ndaluar pasi drejtonin automjete pa dhënë provimin për patentë shofer ose pa e fituar të drejtën e drejtimit. Ata vijnë nga Kumanova, Tetova, Shkupi dhe qytete të tjera. Dy raste përfshijnë të mitur, mes tyre edhe një 16-vjeçar nga fshati Zdunjë, i cili po drejtonte një motoçikletë të tipit moped.

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Në gjashtë raste të tjera, drejtuesit janë konstatuar nën ndikimin e alkoolit. Matjet treguan 3.23 promilë te një 29-vjeçar nga Manastiri, 2.20 promilë te një 40-vjeçar nga Shkupi, 2.03 promilë te një 35-vjeçar nga fshati Niviçan i Koçanit, 1.74 promilë te një 55-vjeçar nga Makedonski Brodi, 1.68 promilë te një 28-vjeçar nga Ohri dhe 1.55 promilë te një 63-vjeçar nga Strumica.

Ministria raportoi edhe për një 20-vjeçar nga Manastiri, i cili u përfshi në aksident trafiku me dëme materiale teksa drejtonte një veturë “Škoda” pa targa dhe pa patentë shofer. Po ashtu, një 29-vjeçar nga Shkupi u kap duke drejtuar automjet pa të drejtë drejtimi dhe me leje qarkullimi të skaduar.

Rastet do të dokumentohen tërësisht, pas së cilës do të paraqiten kallëzimet përkatëse penale. MPB-ja u kërkon pjesëmarrësve në trafik të zbatojnë rregullat dhe ligjet, si dhe të mos drejtojnë automjete pa patentë shofer apo nën ndikimin e alkoolit.

Apel u është drejtuar edhe prindërve dhe kujdestarëve që të mos lejojnë të miturit të drejtojnë automjete pa plotësuar kushtet ligjore, me synim rritjen e sigurisë rrugore dhe mbrojtjen e jetës së qytetarëve.


Shtuar 8.11.2026 19:00

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