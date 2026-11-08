Civeja realizon një gol të jashtëzakonshëm nga mesi i fushës në Gjermani

Civeja realizon një gol të jashtëzakonshëm nga mesi i fushës në Gjermani

Tim Civeja po zhvillon një sezon të mirë në Bundesliga 2, ku të shtunën la gjurmë me një realizim të rrallë në ndeshjen kundër Bochumit.

Mesfushori shqiptar e dërgoi topin në rrjetë nga gjysma e fushës, me një goditje spektakolare që po renditet mes golave më të bukur të javës në kategorinë e dytë të futbollit gjerman.

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Gjatë aksionit, Civeja u tregua i qetë dhe i saktë, ndërsa goditja e largët e zuri në befasi portierin kundërshtar.

Ky ishte realizimi i tij i dytë në tetë ndeshje të luajtura këtë sezon, duke dëshmuar paraqitjet e mira në kampionatin gjerman.

Ish-përfaqësuesi i Shqipërisë U21 vijon karrierën në Gjermani dhe synon të fitojë një vend të qëndrueshëm në skuadër përmes paraqitjeve dhe kontributit të tij.


Shtuar 8.11.2026 19:00

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