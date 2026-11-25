Ish-trajneri i Shqipërisë U21, Redi Jupi, vlerësoi Kristjan Asllanin gjatë emisionit të Champions League në Top Channel, duke e krahasuar me mesfushorin titullar të Interit, Peter Sucic.
“Në Inter, mes Sucic dhe Asllanit, do ta zgjidhja Asllanin për formacionin e parë. Sipas bindjes sime teknike, mes tyre nuk ka ndonjë diferencë të madhe. E dimë se si kroatët dhe serbët i promovojnë lojtarët e tyre, ndonjëherë shumë përtej vlerës së tyre reale”, u shpreh Jupi.
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Ardhja e Sucic te zikaltërit e la Asllanin pa vend në skuadrën kampione të Serie A, çka bëri që largimi i mesfushorit shqiptar të bëhej i pashmangshëm.