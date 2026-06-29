Si ta përballojmë më lehtë të nxehtin ekstrem?

Vapa e madhe mund ta bëjë ditën më të rëndë dhe më të lodhshme, prandaj kujdesi për shëndetin gjatë temperaturave të larta është i domosdoshëm.

Sipas ekspertëve, gjatë ditës duhet konsumuar ujë në sasi të mjaftueshme, edhe kur nuk keni ndjesinë e etjes. Po ashtu, këshillohet të mos qëndroni në diell në orët kur nxehtësia është më e fortë, zakonisht nga ora 11:00 deri në 17:00, transmeton Klankosova.tv.

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Kur dilni jashtë, zgjidhni veshje të holla dhe me ngjyra të hapura, si dhe përdorni kapelë e syze dielli. Nëse keni mundësi, qëndroni në hapësira të freskëta ose në ambiente me klimë.

Frutat dhe perimet e freskëta, si ushqime të lehta, e ndihmojnë trupin të ruajë hidratimin, ndërsa alkooli dhe pijet me përmbajtje të lartë sheqeri është më mirë të shmangen.

Në rast se për shkak të vapës ndieni marramendje, lodhje të madhe ose dhimbje koke, zhvendosuni menjëherë në një vend më të freskët dhe pini ujë. Nëse shenjat nuk kalojnë, duhet të kërkoni këshillën e mjekut, transmeton Klankosova.tv.


Shtuar 29.06.2026 17:10

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