Shtatzënia mbi moshën 50-vjeçare, arritje e shkencës moderne apo sfidë për organizmin e gruas?

Një studim ka sjellë të dhëna lidhur me gratë që mbesin shtatzënë pas të 50-ave, përmes përdorimit të vezëve donatore në procesin e realizimit të shtatzënisë.

Nëse ky fenomen po njeh rritje edhe në vendin tonë, si dhe nëse bëhet fjalë për një sukses të mjekësisë apo për një rrezik ndaj trupit të gruas, ishin disa nga temat që u trajtuan në emisionin “Ora e Pasdites” me Hana Qavderbasha, transmeton Klankosova.tv.

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Ajo theksoi se, me përparimin e teknologjisë, edhe kjo mundësi duhet të vihet në shfrytëzim.

“Gjithmonë dhe interesimi është i rritur, është i rritur për arsye se këto grupmosha tashëm kanë përfunduar të gjitha punët e tyre, dhe kanë siguruar një ambient të dëshiruar, dhe pse jo, me teknologjinë e sotme e cila është në dispozicion dhe falë mjekimeve që ndihmojnë në këtë drejtim, dhe e realizojnë me shumë sukses, pse mos me e shfrytëzu”, u shpreh doktoresha në Klan Kosova.

Qavderbasha shpjegoi gjithashtu edhe mënyrën se si zhvillohet ky proces, duke nënvizuar se ai nuk është edhe aq i veçantë.


Shtuar 29.06.2026 20:03

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