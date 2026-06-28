Mbrojtja e lëkurës gjatë verës: Çfarë rekomandojnë dermatologët kundër dëmtimeve nga dielli?

Gjatë muajve të verës, ekspozimi ndaj rrezeve ultraviolet bëhet më i lartë, çka shton rrezikun për djegie, plakje të hershme të lëkurës dhe, në periudha afatgjata, edhe për zhvillimin e kancerit të lëkurës.
Pavarësisht kësaj, shumë njerëz vijojnë të ndikohen nga mite që përhapen në rrjetet sociale dhe shpesh lënë pas dore rregullat bazë të mbrojtjes.
Të lidhura
None found
Për këtë çështje foli dermatologia Dr.Elmiola Janushaj, e cila ndau udhëzime praktike të mbështetura në evidencë shkencore për kujdesin ndaj lëkurës gjatë stinës së verës.
Sipas saj, një ndër gabimet më të përhapura është ideja se kremi me faktor mbrojtës duhet përdorur vetëm në plazh ose gjatë pushimeve verore.
“Rrezatimi ultraviolet është i pranishëm gjatë gjithë vitit. SPF duhet të jetë pjesë e rutinës së përditshme dhe të riaplikohet çdo dy orë gjatë ekspozimit në diell, veçanërisht pas notit ose djersitjes”, shpjegon ajo.
Një tjetër perceptim i gabuar është se personat me lëkurë më të errët nuk kanë nevojë për mbrojtje nga dielli.
Në të vërtetë, melanina siguron vetëm një nivel të kufizuar mbrojtjeje dhe nuk mund të zëvendësojë përdorimin e produkteve me SPF.
Dermatologia nënvizon edhe se nuk ka një “nxirje të shëndetshme”, pasi nxirja përbën shenjë të dëmtimit të lëkurës të shkaktuar nga rrezatimi ultraviolet.
Fëmijët kërkojnë kujdes edhe më të shtuar, pasi lëkura e tyre është më e hollë dhe më e ndjeshme ndaj rrezeve UV.
Për këtë arsye, rekomandohet përdorimi i kremrave të testuar dermatologjikisht, me filtra fizikë, si edhe shmangia e qëndrimit në diell gjatë orëve kur rrezatimi arrin kulmin.
Vëmendje të veçantë duhet t’u kushtohet edhe nishaneve dhe çdo ndryshimi që mund të shfaqet tek ato.
Gjakosja, ndryshimi i ngjyrës apo i formës së nishaneve nuk duhet të anashkalohen. Kontrolli te dermatologu, së bashku me dermatoskopinë, mbetet thelbësor për zbulimin në fazë të hershme të lezioneve të dyshimta.
Tre këshillat kryesore për një verë të sigurt janë: përdorni çdo ditë krem mbrojtës me SPF, shmangni ekspozimin në orët me rrezatim maksimal dhe kryeni kontroll periodik të lëkurës dhe nishaneve te dermatologu./A2Cnn