AUF ndëshkon ashpër futbollistët e Uruguait pas eliminimit zhgënjyes në Botërorin 2026

Federata Uruguaiane e Futbollit (AUF) ka marrë masa ndëshkuese ndaj lojtarëve të Uruguait pas dështimit katastrofik në Kupën e Botës 2026.
Të lidhura
None found
Ekipi i drejtuar nga Marcelo Bielsa e mbylli turneun pa asnjë fitore dhe u largua që në fazën e grupeve, duke regjistruar dy barazime dhe një humbje në ndeshjen e fundit kundër Spanjës.
Takimi ndaj kampionëve të Europës u karakterizua nga kaos. Fernando Muslera, portieri veteran i skuadrës, u zëvendësua në pushimin mes pjesëve pasi bëri një gabim të rëndë, duke lejuar që një goditje e Alex Baenës të përfundonte në rrjetë.
Problemet u thelluan edhe më tej kur Manuel Ugarte, mesfushori i Manchester United, u largua nga fusha me barrelë pas një dëmtimi të dyshuar në gju, i cili mund ta lërë jashtë për një kohë të gjatë.
Përpara ndeshjes, mediat raportuan gjerësisht se disa lojtarë të Uruguait kishin dalë kundër Marcelo Bielsës dhe mënyrës së tij të punës. Sipas këtyre raportimeve, disa nga yjet e skuadrës nuk ishin të kënaqur me intensitetin e stërvitjeve dhe kishin kërkuar një ndryshim rrënjësor në aspektin taktik.
Pavarësisht kësaj situate, asgjë nuk u ndryshua dhe tani AUF duket se ka përcjellë një sinjal të qartë për pakënaqësinë ndaj paraqitjes së ekipit.
Sipas raportimeve të El Pais dhe Tenfield, pas eliminimit të parakohshëm nga Botërori është anuluar fluturimi privat që ishte planifikuar për kthimin e skuadrës në Montevideo.
Në planin fillestar, futbollistët dhe stafi duhej të udhëtonin së bashku me një avion çarter nga baza e tyre në Meksikë, por më pas u vendos që kthimi të bëhej përmes fluturimeve komerciale.
Si pasojë e këtij vendimi, lojtarët u ndanë në fluturime të ndryshme, me itinerare dhe ndalesa të ndryshme gjatë udhëtimit.
Uruguai, që mban vendin e 16-të në renditjen botërore, e përfundoi grupin në vendin e fundit mes skuadrave të renditura të tretat, me vetëm dy pike, më pak se Skocia, Koreja e Jugut dhe Irani.