Flamurtari promovon 4 talente nga akademia, vlonjatët i qartësojnë objektivat për ngjitjen në Superiore

Flamurtari ka pasur një ditë shumë aktive, teksa klubi vlonjat ka bërë zyrtare edhe afrimin në ekipin e parë të katër futbollistëve të rinj të ardhur nga akademia e tij.
Në njoftimin e publikuar, “kuqezinjtë” bëjnë me dije se në skuadrën e parë janë promovuar mbrojtësi Hizdion Sulejmani, sulmuesi Gazmend Llajaj, mesfushori Bjori Diku dhe portieri Fjoraldo Bejdollari.
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Ky zhvillim tregon se te Flamurtari fokusi nuk është vetëm te afrimet cilësore dhe emrat e spikatur që i vihen në dispozicion trajnerit Oltijon Kërnaja, por edhe te elementët që rriten brenda klubit, si pjesë e vizionit për të ndërtuar të ardhmen.
Skuadra vlonjate do ta nisë sezonin e ri 2026/27 në Kategorinë e Parë, ndërsa objektivi i klubit, nën drejtimin e një trajneri të provuar në Superiore me Partizanin, mbetet rikthimi në elitë në edicionin 2027/28.
NJOFTIMI:
“Flamurtari F.C. vazhdon t’i japë rëndësi zhvillimit të talenteve të rinj, duke promovuar në ekipin e parë katër futbollistë të dalë nga Akademia kuqezi, të cilët kanë firmosur kontrata afatgjata me klubin.
Lojtarët e promovuar:
• Hizdion Sulejmani – Mbrojtës
• Gazmend Llajaj – Sulmues
• Bjori Doku – Mesfushor
• Fjoraldo Bejdollari – Portier
Të katër lojtarët kanë firmosur kontrata 4-vjeçare, duke konfirmuar besimin e klubit te potenciali i tyre dhe projekti afatgjatë me Akademinë e Flamurtarit.
Ky promovim është dëshmi e punës së vazhdueshme të Akademisë së Flamurtarit dhe e filozofisë së klubit për të ndërtuar të ardhmen mbi talentet vendase.
Klubi u uron mirëseardhje në ekipin e parë dhe shumë suksese në rrugëtimin e tyre me fanellën kuqezi!”