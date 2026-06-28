Flamurtari promovon 4 talente nga akademia, vlonjatët i qartësojnë objektivat për ngjitjen në Superiore

Flamurtari ka pasur një ditë shumë aktive, teksa klubi vlonjat ka bërë zyrtare edhe afrimin në ekipin e parë të katër futbollistëve të rinj të ardhur nga akademia e tij.

Në njoftimin e publikuar, “kuqezinjtë” bëjnë me dije se në skuadrën e parë janë promovuar mbrojtësi Hizdion Sulejmani, sulmuesi Gazmend Llajaj, mesfushori Bjori Diku dhe portieri Fjoraldo Bejdollari.

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Ky zhvillim tregon se te Flamurtari fokusi nuk është vetëm te afrimet cilësore dhe emrat e spikatur që i vihen në dispozicion trajnerit Oltijon Kërnaja, por edhe te elementët që rriten brenda klubit, si pjesë e vizionit për të ndërtuar të ardhmen.

Skuadra vlonjate do ta nisë sezonin e ri 2026/27 në Kategorinë e Parë, ndërsa objektivi i klubit, nën drejtimin e një trajneri të provuar në Superiore me Partizanin, mbetet rikthimi në elitë në edicionin 2027/28.

NJOFTIMI:

“Flamurtari F.C. vazhdon t’i japë rëndësi zhvillimit të talenteve të rinj, duke promovuar në ekipin e parë katër futbollistë të dalë nga Akademia kuqezi, të cilët kanë firmosur kontrata afatgjata me klubin.

Lojtarët e promovuar:

• Hizdion Sulejmani – Mbrojtës

• Gazmend Llajaj – Sulmues

• Bjori Doku – Mesfushor

• Fjoraldo Bejdollari – Portier

Të katër lojtarët kanë firmosur kontrata 4-vjeçare, duke konfirmuar besimin e klubit te potenciali i tyre dhe projekti afatgjatë me Akademinë e Flamurtarit.

Ky promovim është dëshmi e punës së vazhdueshme të Akademisë së Flamurtarit dhe e filozofisë së klubit për të ndërtuar të ardhmen mbi talentet vendase.

Klubi u uron mirëseardhje në ekipin e parë dhe shumë suksese në rrugëtimin e tyre me fanellën kuqezi!”


Shtuar 28.06.2026 15:53

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