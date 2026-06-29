Zbuloni parashikimin e horoskopit për ditën e sotme, 29 Qershor 2026

Dashi
Njerëz të tjerë mund të kenë vendosur rregulla të caktuara për t’u ndjekur, por ti e di që je shumë më lart dhe përtej këtyre rregullave. Nëse dikush mund të gjejë një mënyrë për t’iu fshehur atyre, ai je ti. Përdor magjinë tënde dhe lëre talentin tënd të shkëlqejë.
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Demi
Vazhdo punën e mirë që nise dje. Mos e ngadalëso ritmin. Nëse ke më shumë energji sot sesa kishe dje, kanalizoje këtë në punë, në vend që ta lësh të shkojë kot.
Binjakët
Kërkoni nga tregjet e huaja, kompanitë e huaja dhe/ose njerëzit e huaj për t’ju dhënë nxitjen që ju nevojitet. Pavarësisht se me çfarë po punoni në këtë pikë, do të merrni një nxitje të favorshme energjie kur të drejtoheni nga një vend tjetër për përgjigjet.
Gaforrja
Fatkeqësisht, rruga në të cilën ndodheni ju ka çuar në një pengesë sot. Sigurisht që keni energjinë për ta çuar detyrën tuaj deri në fund, por diku gjatë rrugës keni humbur perspektivën e qëllimit tuaj të vërtetë. Mund të dëshironi ta rishikoni planin.
Luani
Opozita ka fituar mbështetje të madhe kohët e fundit. Papritmas, po pyet veten, çfarë ke bërë? A ke fituar në mënyrë aktive mbështetjen e të tjerëve? Nëse jo, mund të duhet të mendosh ta bësh këtë. Sa më shpejt aq më mirë.
Virgjëresha
Mundësi fantastike do të paraqiten sot. Mendoni në një shkallë të gjerë. Do të bëni shumë më mirë sesa mund ta imagjinoni. Nëse po jepni një intervistë pune personalisht ose virtualisht, kërkoni një pagë më të lartë se sa mund të kishit marrë fillimisht.
Peshorja
Dikush me të cilin punoni ka të ngjarë të abuzojë me pozicionin e tij ose të saj të pushtetit sot. Vetëm pse ai ose ajo ka autoritet mbi ju nuk do të thotë se këtij personi i lejohet të mos ju respektojë. Kini kujdes që një situatë të mos shkojë shumë larg.
Akrepi
Për të pasur sukses sot, duhet të jesh më agresiv në qasjen tënde. Të tjerë po bëjnë pikërisht këtë dhe do të zbulosh se nëse nuk e ndjek shembullin e tyre, do të mbetesh prapa. Ji i vendosur kur bëhet fjalë për të dhënë kontributin tënd.
Shigjetari
Një luftë e vështirë për pushtet do të shpërthejë sot në lidhje me punën tuaj dhe ka shumë të ngjarë që nuk do të jetë e bukur. Njerëz të tjerë janë të ‘armatosur’ dhe të gatshëm për të luftuar. Edhe ju duhet të jeni. Vetëm sigurohuni që të mos rrëmbeheni shumë. Mos harroni se është thjesht një punë.
Bricjapi
Një bashkëpunëtor shtytës mund t’ju duket si një kërcënim, por me një ekzaminim më të afërt, do të shihni se nëse punoni së bashku me këtë person, në fakt do të arrini shumë. Nuk ka nevojë t’i shohësh të tjerët si armiq kur ata janë vërtet aleatë.
Ujori
Tendenca juaj mund të jetë të kërkoni me ditë të tëra për të gjetur çdo gropë të mundshme, por tani për tani, nuk ka kohë për këtë. Në vend të kësaj, duhet të ecni përpara. Kini besim në vetvete dhe filloni të veproni në vend që të planifikoni.
Peshqit
Mos lejo askënd të të pengojë. Koha jote është shumë e çmuar për t’u humbur në çështje të parëndësishme. Sot ke aftësinë të bësh përparime të mëdha në punën tënde. Shumica e këtyre përparimeve të mëdha do të bëhen kur të punosh në mënyrë të pavarur nga të tjerët.