Si të mbroheni nga mushkonjat në periudhën e vapës?

Një eksperte ka paralajmëruar se moti i tanishëm në Britani po favorizon një shtim të ndjeshëm të mushkonjave.
Mojca Kristan, asistente profesore e entomologjisë mjekësore në London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), tha se ndryshimet klimatike mund të bëjnë që disa lloje mushkonjash, të afta për të përhapur sëmundje serioze si ethet dengue dhe Zika, të vendosen në Mbretërinë e Bashkuar brenda pak vitesh.
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Sipas saj, kushtet atmosferike që po mbizotërojnë aktualisht në Britani janë shumë të favorshme për këto insekte, pasi ato preferojnë temperaturat e larta dhe ujin e ndenjur, ku depozitojnë vezët.
Ajo këshilloi që, për të shmangur pickimet, njerëzit të përdorin repelent kundër insekteve, të mbajnë lëkurën të mbuluar me rroba me mëngë të gjata dhe të veshin çorape gjatë mbrëmjes, duke qenë se mushkonjat shpesh pickojnë pranë kyçeve të këmbëve.
Kristan theksoi gjithashtu se speciet invazive që mund të transmetojnë viruse si dengue, chikungunya dhe Zika, mes tyre Aedes albopictus, e njohur si mushkonja tigër aziatike, dhe Aedes aegypti, ose mushkonja egjiptiane, nuk janë aktualisht të pranishme në Mbretërinë e Bashkuar, edhe pse aty janë zbuluar vezë të Aedes albopictus.
Ndërkohë, disa prej këtyre viruseve, përfshirë dengue dhe chikungunya, janë tashmë të pranishëm në Evropë, sidomos në zonën e Mesdheut.
Sipas studimeve modeluese, deri në vitet 2060, klima në Londër dhe në zonat përreth ka shumë gjasa të krijojë kushte të përshtatshme për transmetimin e qëndrueshëm të etheve dengue.