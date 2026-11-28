Frekuenca e marrëdhënieve seksuale në Britani ka shënuar rënie gjatë 30 viteve të fundit, një prirje që përfshin si të rinjtë, ashtu edhe moshat më të mëdha. Përfundimi vjen nga Natsal, një prej studimeve më të gjera britanike për sjelljen seksuale, rezultatet e para të të cilit u publikuan më 24 nëntor në revistën shkencore The Lancet.
Sipas të dhënave, te personat 16–44 vjeç numri tipik i marrëdhënieve seksuale në muaj ishte katër gjatë viteve 1990–1991. Kjo shifër zbriti në tri për periudhën 2010–2012 dhe në dy gjatë viteve 2022–2024. Përllogaritja përfshin edhe ata pjesëmarrës që deklaruan se nuk kishin kryer asnjëherë marrëdhënie seksuale.
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Në grupin 16–59 vjeç, 77 për qind e të anketuarve thanë se kishin kryer marrëdhënie seksuale gjatë 12 muajve të fundit, ndërsa 89 për qind deklaruan se e kishin bërë këtë të paktën një herë në jetë. Një analizë e The Economist vëren se një tendencë e ngjashme është konstatuar edhe në vende të tjera ku ka të dhëna, përfshirë Francën, Finlandën dhe Japoninë.
Të dhënat për moshat e reja
Te pjesëmarrësit 16–24 vjeç, 38 për qind e vajzave dhe grave të reja, si dhe 28 për qind e djemve dhe burrave të rinj, deklaruan se nuk kishin kryer kurrë marrëdhënie seksuale. Në sondazhet e mëparshme, kjo përqindje ishte rreth 20 për qind.
Një nga shpjegimet e mundshme lidhet me mënyrën e jetesës. Në krahasim me brezat e mëparshëm, sot ka më shumë të rinj beqarë dhe një numër i madh vazhdon të jetojë në shtëpinë e prindërve. Në një sondazh të Institutit Kinsey me të rinj amerikanë, të cituar nga The Economist, 64 për qind e atyre që jetonin me familjen thanë se nuk kishin kryer marrëdhënie seksuale gjatë tre muajve të fundit. Për ata që nuk jetonin me prindërit, kjo shifër ishte 27 për qind.
Studiuesit rendisin ndër faktorët e mundshëm edhe konsumin më të vogël të alkoolit dhe daljet më të rralla në mbrëmje, të cilat mund të kufizojnë mundësitë për njohje. Një studiuese e Natsal thotë se të rinjtë mund t’i japin më shumë rëndësi pëlqimit reciprok dhe të përjetojnë më pak presion për të kryer marrëdhënie. Ndërkohë, një sociolog i cituar nga revista sugjeron se rënia mund të lidhet pjesërisht edhe me pakësimin e marrëdhënieve të padëshiruara. Megjithatë, të dhënat nuk përcaktojnë se sa ka ndikuar secili prej këtyre faktorëve.
Ndryshimi prek edhe moshën 35–44 vjeç
Rënia nuk kufizohet vetëm te të rinjtë. Personat 35–44 vjeç që thanë se kryenin marrëdhënie seksuale raportuan një frekuencë tipike prej dy herësh në muaj, nga tri herë që ishte rreth një dekadë më parë.
The Economist i referohet edhe një studimi gjerman, sipas të cilit çiftet me fëmijë kanë marrëdhënie më të rralla kur fëmija më i vogël është ende në moshë të hershme. Në Japoni, si ndikime të mundshme në jetën intime të çifteve janë përmendur oraret e gjata të punës dhe shpërndarja e pabarabartë e detyrave të shtëpisë. Megjithatë, lidhja e këtyre faktorëve me rënien e përgjithshme nuk është e qartë.
Përdorimi i internetit dhe pornografia
Në raundin e fundit, Natsal i pyeti për herë të parë pjesëmarrësit edhe për aktivitetet në internet. Gjatë 12 muajve të fundit, 37 për qind e grave dhe 81 për qind e burrave deklaruan se kishin parë pornografi.
Personat që nuk kishin kryer asnjëherë marrëdhënie seksuale raportuan më rrallë si shikimin e pornografisë, ashtu edhe masturbimin. The Economist citon psikologen amerikane Jean Twenge, e cila thotë se ata që shohin më shumë pornografi priren të raportojnë edhe një numër më të madh marrëdhëniesh seksuale. Megjithatë, ulja e frekuencës kishte nisur përpara përhapjes së telefonave inteligjentë.
Anketat pasqyrojnë ndryshimet në sjelljen e deklaruar ndër vite, por mbetet ende e hapur çështja se në ç’masë ka ndikuar secili faktor në këtë prirje.