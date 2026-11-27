Marrëdhëniet toksike mund të cenojnë vetëbesimin dhe besimin te të tjerët, por pasojat e tyre nuk kufizohen vetëm te shëndeti mendor. Sipas psikologes klinike Susan Spicer, abuzimi narcisist mund të shkaktojë edhe ndryshime fizike në tru. Ajo thotë se 95 përqind e pacientëve të saj kanë qenë viktima të këtij lloj abuzimi.
Spicer, e cila është neuropsikologe dhe terapiste e traumave, i tha gazetës New York Post se çrregullimi narcisist i personalitetit nuk duhet ngatërruar me përdorimin e zakonshëm të termit “narcisist” për të përshkruar një person që e vlerëson tepër veten. Bëhet fjalë për një gjendje klinike që shoqërohet me ndjenjën e ekzagjeruar të rëndësisë personale dhe kërkesën e vazhdueshme për vëmendje e miratim. Ndër karakteristikat e saj janë shfrytëzimi i të tjerëve, manipulimi, fajësimi i viktimave dhe refuzimi i përgjegjësisë.
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Sipas psikologes, abuzimi i vazhdueshëm i lidhur me narcisizmin prek katër zona të trurit: hipokampusin, amigdalën, korteksin prefrontal dhe lëndën gri periakueduktale.
Hipokampusi ndikohet nga kortizoli, hormoni i çliruar gjatë stresit, dhe mund të pësojë tkurrje. Hulumtimet kanë treguar se stresi i zgjatur e zvogëlon këtë strukturë. Meqë hipokampusi është thelbësor për kalimin e kujtimeve afatshkurtra në kujtime afatgjata, ky proces mund të lidhet me vështirësinë që shumë viktima kanë për të rikujtuar hollësitë e abuzimit.
Ndryshe nga hipokampusi, amigdala, e njohur si qendra e frikës dhe përgjegjëse për reagimin “lufto ose ik”, mund të zmadhohet.
“Kur përballesh me një rrezik të menjëhershëm, kjo mund të jetë e dobishme, sepse të ndihmon të largohesh nga një ari. Por nuk të shërben kur aktivizohet pa pushim, për shembull teksa pret në radhë në një dyqan ushqimor dhe amigdala është në gjendje alarmi”, shpjegon Spicer.
Aktivizimi i tepruar i amigdalës i bën viktimat të kërkojnë vazhdimisht shenja rreziku, të reagojnë fort ndaj zhurmave të papritura dhe të shqyrtojnë me kujdes të tepruar shprehjet e fytyrës së njerëzve përreth. Në të njëjtën kohë, ai ul veprimtarinë e korteksit prefrontal, që lidhet me arsyetimin, marrjen e vendimeve dhe sjelljen sociale. Për këtë arsye, pas një konflikti me një narcisist, viktimat mund të kenë probleme me përqendrimin, funksionimin e përditshëm dhe vendimmarrjen. Ndërkohë, lënda gri periakueduktale, e cila lidhet me përpunimin e kërcënimeve, mund të vazhdojë të jetë aktive derisa trauma të përpunohet.
“Na kthen në roje sigurie aeroporti: të gjithë duken terroristë derisa të provohet e kundërta”, thotë Spicer.
Kur abuzimi zgjat për një periudhë të gjatë, stresi mund të shkaktojë çrregullim kompleks të stresit post-traumatik, i njohur si CPTSD. Pasojat fizike mund të përfshijnë probleme me gjumin dhe ankthe, rritje të rrahjeve të zemrës, shtrëngim në gjoks, marramendje, si dhe rrezik më të madh për presion të lartë të gjakut dhe sëmundje të zemrës. Gjithashtu mund të shfaqen djersitje, vështirësi në frymëmarrje, dhimbje kyçesh, dhimbje koke, tension muskulor, të përziera, dispepsi dhe dhimbje stomaku.
Megjithatë, ndryshimet në tru të shkaktuara nga ky abuzim mund të rikthehen falë neuroplasticitetit. Largimi nga situata abuzive dhe përdorimi i teknikave për rregullimin e sistemit nervor mund të ndihmojnë në zvogëlimin e amigdalës së zmadhuar dhe në rikuperimin e hipokampusit.