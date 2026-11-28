Bernard Arnault mund të vazhdojë të drejtojë kompaninë holding përmes së cilës familja e tij kontrollon grupin e luksit LVMH deri në moshën 95-vjeçare.
Kjo moshë përcaktohet në një projekt bashkimi të depozituar në Francë, që lidhet me postin e ortakut drejtues të holdingut. Arnault, aktualisht 77 vjeç, do të kishte kështu mundësinë ta mbante këtë funksion edhe për 18 vjet të tjera.
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Ristrukturimi i propozuar synon të konsolidojë kontrollin e familjes Arnault mbi LVMH dhe të sigurojë vazhdimësinë e tij nga një brez te tjetri. Grupi përfshin mbi 70 marka luksi, ndër të cilat Louis Vuitton, Christian Dior, Dom Pérignon dhe Tiffany. Sipas Indeksit të Miliarderëve të Bloomberg, pasuria e Arnault llogaritet në rreth 100 miliardë paund.
Limiti 95-vjeçar vlen vetëm për drejtimin e holdingut familjar. Ndërkohë, për funksionet e kryetarit dhe drejtorit ekzekutiv të LVMH-së, kufiri i moshës është 85 vjeç. Në vitin 2022, grupi e kishte çuar këtë prag nga 75 në 80 vjeç, ndërsa në prill të vitit 2025 aksionarët miratuan rritjen e tij në 85 vjeç.