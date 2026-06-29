Nesër mbahet seanca plenare, protestuesit paralajmërojnë tubim para Parlamentit në 10:00

Protestuesit kanë bërë të ditur një zhvillim të ri nga protesta, duke njoftuar se të martën do të mblidhen edhe para Parlamentit. Tubimi është paralajmëruar të nisë në orën 10:00, në të njëjtën kohë kur do të zhvillohet seanca plenare.
Pas këtij njoftimi, ata kanë vijuar marshimin nëpër rrugët e Tiranës, i cili zakonisht zgjat deri pak para mesnatës.
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Në protestë shihen aktivistë, qytetarë dhe studentë që mbajnë në duar flamuj të Shqipërisë, ndërsa hedhin thirrje kundër qeverisë dhe kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Krahas tyre, ata mbajnë dhe valëvisin edhe pankarta.