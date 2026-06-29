Protesta zhvendoset nesër para Parlamentit, thirrja e protestuesit: T’u bëjmë të qartë se nuk na përfaqësojnë! Në mbrëmje rikthim te Kryeministria

Një nga protestuesit, duke folur nga podiumi i vendosur përballë Kryeministrisë, bëri të ditur lëvizjen e radhës të revoltës qytetare. Ai u bëri thirrje qytetarëve që nesër të grumbullohen përpara Parlamentit, aty ku pritet të mbahet seanca plenare.

“Do vijojmë të jemi para Kryeministrisë. Kam një lajmërim: nëse nesër në orën 10:00 ka Parlament, kushdo që ka mundësi duhet t’u thotë atyre që nuk janë deputetët tanë! Ftojmë të gjithë protestuesit që mundeshin nesër në 10:00 para Parlamentit!”, deklaroi ai.

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Megjithëse për paraditen e nesërme është paralajmëruar aksioni para godinës së Parlamentit, ai sqaroi se prania e protestuesve te zyra e kryeministrit do të vazhdojë pa ndërprerje.

“Do jemi edhe në darkë këtu te Kryeministria!”, përfundoi protestuesi në mesazhin e tij.


Shtuar 29.06.2026 21:58

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