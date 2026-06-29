Thirrje kundër Ramës dhe marshim në Tiranë, protestuesit mbushin rrugët kryesore

Pasi përfunduan fjalimet para godinës së Kryeministrisë, protestuesit u shpërndanë në marshim përgjatë akseve kryesore të Tiranës. Me slogane të forta dhe brohoritje të pandërprera, ata vijuan të kërkonin largimin e kreut të qeverisë, duke krijuar një atmosferë të ndezur në bulevardet e kryeqytetit.

“Rama jepe dorëheqjen! Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve!” ishin thirrjet që dëgjoheshin më shpesh, të artikuluara njëzëri nga qindra qytetarë gjatë marshimit.

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Për shkak të lëvizjes së protestuesve, disa segmente rrugore u bllokuan përkohësisht. Ndërkohë, pjesëmarrësit në protestë shprehen se do të vijojnë qëndresën e tyre pa u tërhequr, derisa kërkesat të plotësohen plotësisht.


Shtuar 29.06.2026 22:24

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