Greqia tërheq profesionistët e larguar jashtë vendit, përmirësimi ekonomik nxit kthimin nga Gjermania

Pas viteve të emigrimit masiv, Greqia po ndërmerr hapa për të rikthyer qytetarët e saj, veçanërisht të arsimuarit dhe profesionistët e kualifikuar. Që prej vitit 2010, mbi gjysmë milioni grekë janë larguar nga vendi, pjesa më e madhe drejt Gjermanisë, duke krijuar një mungesë të ndjeshme të fuqisë punëtore të specializuar.
Të lidhura
None found
Rasti i Irini Kapogiannit është një shembull i kësaj prirjeje. Ajo ushtroi profesionin e dentistes në Düsseldorf, përpara se të vendoste të kthehej në Athinë, raporton DW. Përmirësimi i ekonomisë greke dhe ulja e papunësisë po e bëjnë rikthimin një alternativë gjithnjë e më tërheqëse.
Gjatë vitit 2024, për herë të parë, numri i grekëve që u larguan nga Gjermania ishte më i lartë se ai i personave që u zhvendosën drejt këtij vendi. Ekspertët e konsiderojnë këtë zhvillim pjesë të një tendence më të gjerë në Evropë. Ndryshimet demografike po shtojnë kërkesën për punonjës në vendet e origjinës, ndërsa Gjermania mund të përballet me mungesa të reja të fuqisë punëtore. Në këtë shtet jetojnë rreth 350 mijë grekë.
Për të nxitur kthimin, qeveria greke ka vendosur në zbatim programin “ReBrain Greece”, lehtësime fiskale dhe procedura më të thjeshta për njohjen e kualifikimeve të marra jashtë vendit. Një zyrtar i Ministrisë së Punës deklaron se rreth dy të tretat e grekëve që emigruan gjatë krizës janë rikthyer tashmë.
Ky vlerësim nuk ndahet nga të gjithë. Ekonomisti Yiorgos Ioannidis argumenton se tregu grek ende ofron mundësi të kufizuara për personat me arsimim të lartë, ndërsa niveli i pagave vijon të jetë shqetësues. Ai thotë se pothuajse gjashtë në dhjetë të anketuar e përshkruajnë situatën e tyre financiare si të vështirë ose mjaft të vështirë.
Irini Kapogianni, e cila krijoi rrjetin Back to Greece për të mbështetur personat që rikthehen, mendon se vendi ka nevojë për kthimin e më shumë të rinjve, në mënyrë që ata të japin kontributin e tyre në Greqi.