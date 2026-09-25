Zjarr në një traget mallrash në Egje, evakuohen të 29 personat në bord

Trageti i mallrave BLUE CARRIER 2, i kategorisë Ro-Ro, u përfshi nga flakët të premten gjatë lundrimit në veri të Mykonosit dhe në lindje të Andros, në detin Egje.

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Në momentin e incidentit, në anije ndodheshin 29 persona: 28 pjesëtarë të ekuipazhit dhe një drejtues kamioni.

Pas njoftimit për zjarrin, të gjithë personat u nxorën të sigurt nga trageti dhe u dërguan në ishullin Tinos me mjete të Rojës Bregdetare greke.

Të dhënat e para nuk bëjnë me dije për të lënduar si pasojë e ngjarjes.

Autoritetet greke po ndjekin situatën, ndërsa kanë nisur verifikimet për të përcaktuar rrethanat e shpërthimit të zjarrit në BLUE CARRIER 2.


Shtuar 25.09.2026 13:34

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