Zjarr në një traget mallrash në Egje, evakuohen të 29 personat në bord

Trageti i mallrave BLUE CARRIER 2, i kategorisë Ro-Ro, u përfshi nga flakët të premten gjatë lundrimit në veri të Mykonosit dhe në lindje të Andros, në detin Egje.
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Në momentin e incidentit, në anije ndodheshin 29 persona: 28 pjesëtarë të ekuipazhit dhe një drejtues kamioni.
Pas njoftimit për zjarrin, të gjithë personat u nxorën të sigurt nga trageti dhe u dërguan në ishullin Tinos me mjete të Rojës Bregdetare greke.
Të dhënat e para nuk bëjnë me dije për të lënduar si pasojë e ngjarjes.
Autoritetet greke po ndjekin situatën, ndërsa kanë nisur verifikimet për të përcaktuar rrethanat e shpërthimit të zjarrit në BLUE CARRIER 2.