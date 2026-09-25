Vdekja e Giorgos Mazonakis, dëshmi të reja nga klinika: Defibrilatori ishte jashtë funksionit

Hetimi për vdekjen e këngëtarit grek Giorgos Mazonakis ka sjellë të dhëna të reja. Artisti ndërroi jetë gjatë një trajtimi me plazmaferezë në një klinikë të ndodhur në rrugën Karneadou.

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Para hetuesit të rregullt të 42-të janë paraqitur për të dëshmuar një infermiere dhe hipnoterapisti 56-vjeçar Nasos Komianos. Infermierja ka treguar se shkoi në klinikë rreth orës 15:00, kur Mazonakis ndodhej tashmë aty. Ajo ka shpjeguar se në dëshminë fillestare kishte përmendur orën 15:30 si momentin e mbërritjes së këngëtarit, pasi kjo ishte koha që i kishte komunikuar mjeku.

Sipas rrëfimit të saj, deri afërsisht në orën 16:00 situata ishte normale. Më pas, ajo zhvilloi dy biseda telefonike, një me anesteziologun dhe një tjetër me personin që kishte sjellë defibrilatorin në klinikë. Infermierja deklaroi se pajisja nuk punonte dhe se iu tha se duhej të ishte e karikuar.

Ajo u shpreh gjithashtu se nuk kishte dijeni nëse pajisjet e përdorura në klinikë ishin të paligjshme dhe nuk e dinte nëse ekzistonte një protokoll i posaçëm për trajtimin. Sipas dëshmisë së saj, udhëzimet jepeshin nga mjeku.

Edhe hipnoterapisti Nasos Komianos ka dhënë versionin e tij para autoriteteve. Ai deklaroi se më 27 gusht ishte kontaktuar për herë të parë nga një menaxher, i cili kërkonte të organizonte një takim me Mazonakis. Takimi ishte caktuar fillimisht për 8 shtator, por më vonë u ndryshua për 7 shtator dhe do të zhvillohej në një restorant në Psikiko.

Komianos ka thënë se pas takimit, mjeku kishte komunikuar me Mazonakis për çështjen e pagesës dhe trajtimeve. Dëshmitë e infermieres dhe hipnoterapistit janë bashkuar me dosjen e hetimit, ndërsa autoritetet po vijojnë kontrollet për të përcaktuar rrethanat e sakta të vdekjes së këngëtarit.


Shtuar 25.09.2026 13:16

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