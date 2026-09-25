Protesta hyn sot në ditën e 118-të, qytetarët kërkojnë largimin e Edi Ramës dhe qeverisë

Protestuesit do të mblidhen sërish sot në kryeqytet, në ditën e 118-të radhazi të kundërshtimit të qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama.

Marshimi pritet të vijojë drejt godinës së Kryeministrisë, ku pjesëmarrësit do të kërkojnë largimin e menjëhershëm të kreut të qeverisë.

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Protesta e përditshme po vazhdon me intensitet të lartë. Zemërimin e qytetarëve e kanë shtuar skandalet e reja shtetërore që kanë përfshirë kabinetin qeveritar, përfshirë zbulimin e komunikimeve mes ish-drejtueses së SHISH, Vlora Hyseni, dhe Ergys Agasit.

Gjatë 117 ditëve të njëpasnjëshme, pjesëmarrësit kanë përdorur pankarta dhe fjalime në shesh për të denoncuar keqqeverisjen, aferat e fundit të bëra publike dhe rritjen e kostos së jetesës.

Organizatorët dhe qytetarët e pranishëm, kanë theksuar se kërkesa për dorëheqjen e Edi Ramës mbetet e panegociueshme dhe e parevokueshme.


Shtuar 25.09.2026 08:13

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