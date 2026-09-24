Ish-drejtuesja e SHISH, Vlora Hyseni mbërrin në GJKKO

Këtë të enjte, ish-drejtoresha e SHISH, Vlora Hyseni, ka mbërritur në ambientet e GJKKO, për t’iu kominukuar dhe shqyrtuar masa e sigurisë.

Hyseni u la ë “arrest shtëpie”, dy ditë më parë në kuadër të hetimeve lidhur me dosjen “AKSHI”, teksa iu gjetën mesazhe kompromnetuese me biznesmenin Ergys Agasi, i arrestuar një muaj më parë.

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Hyseni dyshohet për shpërdorim detyre, teksa ajo u vu në krye të SHISH 3 vite më parë dhe u shkarkua menjëherë nga kryeministri Rama, pas hetimeve të SPAK.


Shtuar 24.09.2026 11:57

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