VIDEO/ Ish-kryetarja e SHISH, Vlora Hyseni në GJKKO, përplaset me gazetaren Klodiana Lala

Këtë të enjte, ish-drejtoresha e SHISH, Vlora Hyseni, ka mbërritur në ambientet e GJKKO, për t’iu kominukuar dhe shqyrtuar masa e sigurisë.

Hyseni u bë në masën “arrest shtëpie”, dy ditë më parë në kuadër të hetimeve lidhur me dosjen “AKSHI”, teksa iu gjetën mesazhe kompromentuese me biznesmenin Ergys Agasi, i arrestuar një muaj më parë.

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Hyseni dyshohet për shpërdorim detyre, teksa ajo u vu në krye të SHISH 3 vite më parë dhe u shkarkua menjëherë nga kryeministri Rama dy ditë më parë, pas hetimeve të SPAK.

Shefja e shkarkuar e SHISH, Vlora Hyseni shantazhoi në mënyrë të paprecedentë gazetaren e News24 Klodiana Lala.

Sapo Lala iu afrua ta pyesë Vlora Hysenin mbi akuzat e rënda, kjo e fundit iu përgjigj me një pyetje që aludonte për takime me “agjentë serbë”.

Nga ana e saj, gazetarja komentoi në lidhje live më pas duke thënë: “Vlora Hyseni, do duhet të sqarohet se ishte një akuzë shumë e fortë dhe një shantazh”.

 


Shtuar 24.09.2026 11:54

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