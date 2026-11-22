Deputeti socialist Erion Braçe ka reaguar kundër kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, pas vendimit për shkarkimin e Zhaneta Beqirit, drejtoreshës së çerdheve dhe kopshteve në kryeqytet. Ai e cilëson të padrejtë vendimin që Veliaj e ka firmosur nga qelia dhe kërkon që Beqiri të rikthehet në detyrë.
Në një reagim publik, Braçe i është drejtuar Veliajt me fjalët “Erion, këtë herë e ke gabim!”, teksa vlerëson punën dhe përkushtimin e Beqirit. Sipas tij, ajo është një nga personat që e kanë kthyer shërbimin publik të çerdheve dhe kopshteve në një model suksesi në kryeqytet.
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Braçe thekson se Zhaneta Beqiri prej 13 vitesh drejton këtë shërbim publik, të cilin ai e konsideron të vetmin brand publik në Tiranë, që ia ka dalë të konkurrojë dhe të mundë shërbimin privat në këtë fushë. Ai shton se Bashkia e Tiranës duhet ta ketë krenari këtë shërbim.
Gjatë 20 muajve të fundit që punon në Tiranë, deputeti socialist tregon se e ka parë Beqirin gjithmonë në terren, pranë fëmijëve dhe punonjësve të çerdheve e kopshteve, dhe jo në zyrë. Ai rrëfen se nuk ka pasur njohje personale me të gjatë 13 viteve, por e ka njohur nga puna pikërisht në këto 20 muaj.
Braçe përshkruan se e ka takuar rastësisht në Irfan Tomini, Vasil Shanto, në zonën e Shushicës, Ish-Bllok dhe 1 Maji, duke mbajtur fëmijë në krahë, duke luajtur me ta dhe duke folur me edukatoret, guzhinieret dhe prindërit. Ai vëren se nuk e gjente në orët 11, 12, 13 e kështu me radhë, por që në 8, 8.05, 8.10 dhe 8.15 të mëngjesit, pa e ditur ajo se ai ishte i pranishëm aty.
Sipas tij, përkushtimi i Beqirit dhe i stafit ka qenë një nga arsyet kryesore që shërbimi publik i çerdheve dhe kopshteve në Tiranë ka arritur të përballet me atë privat. Braçe shprehet i habitur nga kujdesi i saj për higjienën, deri te niveli i muzikës në mjediset e fëmijëve.
Deputeti tregon se lajmin për shkarkimin e Beqirit e mori mëngjesin e sotëm nga një nënë, e cila i shkroi se drejtoresha ishte pushuar nga puna dhe se ky ishte një gabim e dëm i madh, mbi të gjitha për fëmijët. Pas kësaj, ai thotë se gjeti shumë mesazhe në telefon dhe në rrjetet sociale nga prindër që kundërshtojnë largimin e saj.
Braçe nënvizon se prindërit u kanë besuar fëmijët këtij shërbimi dhe njerëzve që e ndërtuan dhe e kthyen në brand publik, ndaj nuk mund të luhet me ta.
Në përfundim, ai i kërkon publikisht kryebashkiakut Veliaj dhe çdo zyrtari tjetër nën të që ta kthejnë pas vendimin, sepse për çfarëdo arsye është i padrejtë. Braçe shton se nuk do t’u besojë dhe as nuk i merr në konsideratë ato që po dëgjon, pasi për të vlen puna dhe shërbimi ndaj njerëzve në këtë qytet: punën e ka parë me sytë e tij dhe vlerësimin e ka marrë nga mijëra sy fëmijësh e prindërish të lumtur.