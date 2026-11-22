Aksidenti ndodhi në mëngjesin e 22 nëntorit, rreth orës 11:00, në zonën e Prata di Pordenone. Një 31-vjeçare me origjinë shqiptare humbi jetën, ndërsa tre fëmijë që udhëtonin me të mbetën të plagosur.
Viktima u identifikua si Emanuela Shahini, banore e Prata di Pordenone. Ajo po i shoqëronte fëmijët drejt Villanova-s, ku do të merrnin pjesë në festën e 10-vjetorit të ditëlindjes së nipit të saj.
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Sipas rindërtimit fillestar të karabinierëve, makina “Ford Fiesta” humbi kontrollin në një kthesë për shkak të rrugës së lagësht nga shiu. Automjeti doli nga karrexhata dhe u përplas me një shtyllë betoni, e cila u shemb dhe depërtoi në pjesën e përparme të makinës. Goditja ishte aq e fuqishme sa automjeti përfundoi i përmbysur mbi strukturën e betonit.
Emanuela mbeti e bllokuar brenda automjetit të dëmtuar rëndë. Zjarrfikësit ndërhynë për ta nxjerrë, teksa ekipet mjekësore i ofruan ndihmën e parë në vendin e ngjarjes. Ajo u dërgua me urgjencë në spitalin Santa Maria degli Angeli në Pordenone, por humbi jetën pak pas mbërritjes, rreth orës 12:30.
Në makinë udhëtonin edhe tre të mitur: djali 6-vjeçar i viktimës, vajza e saj 4-vjeçare dhe një shoqe 10-vjeçare e tyre. Sipas raportimeve, fëmijët arritën të dilnin vetë nga automjeti pas përplasjes.
Vajza 4-vjeçare u dërgua me helikopter në spitalin e Udines, ndërsa dy fëmijët e tjerë u çuan në spitalin e Pordenones për ekzaminime dhe trajtim. Ata kishin pësuar dëmtime dhe mavijosje në pjesë të ndryshme të trupit. Personeli mjekësor po monitoron gjendjen e tyre.
Në vendin e ngjarjes shkuan ambulanca, helikopteri mjekësor, zjarrfikësit dhe karabinierët e kompanisë Sacile. Hetuesit po punojnë për të sqaruar dinamikën e saktë të aksidentit, ndërsa po kontrollohet nëse të gjithë pasagjerët në automjet i kishin vendosur rripat e sigurimit në mënyrë korrekte.
Vdekja e 31-vjeçares ka tronditur thellë banorët e Prata di Pordenone. Kryetarja e bashkisë, Katia Cescon, i shprehu ngushëllimet familjes së viktimës dhe solidaritetin me të afërmit në këtë periudhë të vështirë.
“Në emrin tim dhe të gjithë administratës bashkiake, shpreh ngushëllimet e mia më të thella familjes së Emanuelës për këtë tragjedi të madhe. Një nënë e re u nda nga jeta shumë shpejt. Një lutje e veçantë për vajzën e vogël që ishte në bord me të, e shtruar në spital, dhe një mendim plot dashuri e afërsi për të gjithë të dashurit e saj, me të cilët jemi pranë në këtë moment dhimbjeje të papërshkrueshme”, u shpreh ajo.