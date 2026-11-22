Anxhelo Brisku, 30 vjeç, ka mbërritur në spital me plagë në shpatull dhe në shpinë, pasi dyshohet se është goditur me mjet prerës gjatë një konflikti në rrugë në fshatin Neviçisht të Korçës.
Sipas njoftimit zyrtar të policisë, i riu u paraqit në spital rreth orës 18:30, ndërsa autoritetet theksojnë se ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Të lidhura
None found
Ai dyshohet se ka deklaruar se është sulmuar nga disa persona që nuk i njihte, ndërsa rrethanat e sakta të ngjarjes ende nuk janë sqaruar plotësisht.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon punën për të zbardhur të gjitha rrethanat dhe për të identifikuar e kapur autorin ose autorët e dyshuar.