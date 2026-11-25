Avokati Tomë Gashi ka bërë të ditur se do t’i drejtohet Këshillit Prokurorial të Kosovës bashkë me klientin e tij, Hashim Miftari, për të kërkuar nisjen e procedurës së shkarkimit të prokurorit Blerim Igrishta.
Arsyeja, sipas Gashit, është ndalimi 48-orësh i Miftarit, pasi lopa e tij kishte hyrë në oborrin e Gjykatës në Graçanicë.
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Gashi pretendon se Igrishta ka kryer disa vepra penale. Kërkesa, siç njoftoi avokati, do t’i përcillet kryetarit dhe anëtarëve të KPK-së.
Në postimin e tij, Gashi tha se kërkesën do ta dorëzojë më 25.11.26, në orën 11:00, në Këshillin Prokurorial të Kosovës, së bashku me Hashim Miftarin. Ai sqaroi se kërkohet shkarkimi i Igrishtës, prokuror në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, dhe se masa e ndalimit për 48 orë ndaj klientit të tij u vendos pas hyrjes së lopës në oborrin e gjykatës në Graçanicë.
Avokati shtoi se kërkesa do t’i dërgohet kryetarit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Arain Gashi, si dhe të gjithë anëtarëve të këtij institucioni.