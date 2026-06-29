Unë politikani i preferuar i gruas time? Rrëfimi ndryshe i Nard Ndokës: Nuk besoj, vetëm më…

Politikani i njohur, Nard Ndoka, ka qenë i ftuar në emisionin “Top Arena”, ku është vënë përballë pyetjeve të Brikena Selmanit.

Në një intervistë ndryshe, Ndoka rrëfeu marrëdhënien e tij me bashkëshorten dhe gjithashtu u ndal edhe te memet e famshme me të.

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Pjesë nga intervista:

Brikena: Politikani i preferuar i bashkëshortes tënde, jeni ju?

Ndoka: Se di, duhet ta pyesësh. Vetëm më kritikon, kështu që s’besoj. Nuk e di.

Brikena: Cili është çelësi i dashurisë tuaj?

Ndoka: S’ka çelës fare. Ma ka hedhur në det me kohë.

Brikena: Ke shprehur se ke dëshirë të kesh 6 fëmijë. A e ke akoma këtë dëshirë?

Ndoka: Gjithmonë kam pasur dëshirë të kem një ekip volejbolli (qesh).

Brikena: Cila është gjëja që të bezdis më shumë ty?


Shtuar 29.06.2026 10:13

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