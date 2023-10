Trupat e 1500 militantëve të Hamasit gjenden në territorin e Izraelit

Forcat e Mbrojtjes Izraelite (IDF) kanë konfirmuar se 900 izraelitë janë vrarë që nga fillimi i luftës Izrael-Hamas.

Përveç kësaj, trupat e 1,500 militantëve të Hamasit janë gjetur në territorin izraelit, tha një zëdhënës i IDF.

Luftime të ashpra janë zhvilluar midis një numri të madh militantësh të Hamasit dhe IDF që nga një inkursion masiv të shtunën.

IDF ka publikuar emrat e 123 ushtarëve që thotë se janë vrarë që nga fillimi i luftës.

Gjithashtu kanë konfirmuar se një ushtar, me gradën nënkolonel, vdiq në një përleshje zjarri në kufirin verior me Libanin, megjithëse kuptohet se kjo nuk ishte një përplasje me Hezbollahun.