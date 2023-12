VIDEO/ Izraeli përmbyt me ujë deti kanalet e Hamasit

Ushtria izraelite po pompon ujin e detit me qëllim që ta kanalizojë atë në tunelet ku ndodhen terroristët e Hamasit nën Gaza.

Izraeli ka ndërtuar pompa të ujit të detit pranë kampit të refugjatëve Al-Sati për të përmbytur potencialisht rrjetin e tuneleve të Hamasit nën Rripin e Gazës.

Looks like the Israeli Army is now pumping sea water into the terror tunnels below Gaza to flush out Hamas terrorists.

Via @daardos pic.twitter.com/nh1i8bBtSd

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 5, 2023