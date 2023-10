“Sulmi më i madh”, forcat tokësore hyjnë në veri të Gazës me tanke gjatë natës (VIDEO)

Një operacion i madh është kryer nga forcat tokësore izraelite në veri të Gazës gjatë natës, siç raporton agjencia Reuters duke cituar stacionin radiofonik të ushtrisë izraelite.

Sipas Sky News, ishte një “sulm i synuar” nga brigada e këmbësorisë Givati ​​duke përdorur tanke, të cilat synonin “infrastrukturën terroriste”.

In preparation for the next stages of combat, the IDF operated in northern Gaza.

IDF tanks & infantry struck numerous terrorist cells, infrastructure and anti-tank missile launch posts.

The soldiers have since exited the area and returned to Israeli territory. pic.twitter.com/oMdSDR84rU

