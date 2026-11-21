Në rrugët e Tiranës, studentë, banorë dhe përfaqësues të shoqërisë civile po vazhdojnë marshimin e tyre si pjesë e protestës kundër qeverisë.
Pasi u larguan nga ndërtesa e Ministrisë së Arsimit, turma u ndesh me një bllokadë policore që i pengoi të dilnin në kryqëzimin pranë Bankës së Shqipërisë. Në këtë situatë, ata zgjodhën të ndryshonin rrugën e marshimit, duke kaluar përmes rrugës “Mine Peza” dhe më pas drejt Rrugës së Kavajës.
Të lidhura
None found
Protestuesit po lëvizin në krah të mjeteve që qarkullojnë, ndërsa shoferët po u bien borive si shenjë mbështetjeje ndaj tyre.