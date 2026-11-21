Pas tubimit të orës 14:00 përpara Ministrisë së Arsimit, qytetarët kanë dalë në marshim nëpër rrugët e kryeqytetit.
Pritet që grupi i protestuesve të lëvizë drejt Bulevardit “Dëshmorët e Kombit”, teksa gjatë ecjes janë dëgjuar vazhdimisht parulla me karakter atdhetar.
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Në kor, pjesëmarrësit brohorasin “Shqipërinë nuk e falim!”, ndërsa një tjetër thirrje e dëgjuar gjatë marshimit është “Më datë 28, Rama e di vetë”.
Studentët, qytetarët dhe anëtarë të shoqërisë civile vazhdojnë të kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, duke e konsideruar largimin e tij nga pushteti si një kërkesë të panegociueshme.