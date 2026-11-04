Studentët njoftojnë protestë të shtunën para Ministrisë së Arsimit, tubimet kombëtare do të mbahen dy herë në javë

Studentët njoftojnë protestë të shtunën para Ministrisë së Arsimit, tubimet kombëtare do të mbahen dy herë në javë

Protesta e ardhshme kombëtare e studentëve është caktuar për këtë të shtunë, më 7 nëntor, në orën 14:00, përpara Ministrisë së Arsimit.

Organizatorët njoftojnë një ndryshim në mënyrën e organizimit pas më shumë se 150 ditësh protestë të pandërprerë. Në vijim, tubimet kombëtare do të zhvillohen dy herë në javë, çdo të mërkurë dhe të shtunë, në orën 14:00.

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Sipas deklaratës së studentëve, qeveria vazhdon të mos i përgjigjet kërkesës së revoltës qytetare për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Ata thonë se autokracia ka zënë rrënjë të thella në Shqipëri dhe se janë të gatshëm për një betejë të gjatë.

Studentët shpjegojnë se faza e re synon t’i japë rrjetit studentor dhe mbështetësve mundësinë të angazhohen sa më shumë në çdo protestë. Ata synojnë që tubimet të kenë një intensitet që nuk mund të shpërfillet dhe u bëjnë thirrje studentëve e mbështetësve t’u bashkohen protestave të ardhshme.

Organizatorët shprehen se do të mbështesin edhe protestat e tjera qytetare kundër qeverisë, sa herë që ato të zhvillohen. Në përfundim të deklaratës, ata theksojnë se lufta e shqiptarëve për demokraci vazhdon dhe se autokracia do të bjerë, ashtu siç ra diktatura.


Shtuar 4.11.2026 22:35

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