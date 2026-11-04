Studentët njoftojnë protestë të shtunën para Ministrisë së Arsimit, tubimet kombëtare do të mbahen dy herë në javë

Protesta e ardhshme kombëtare e studentëve është caktuar për këtë të shtunë, më 7 nëntor, në orën 14:00, përpara Ministrisë së Arsimit.
Organizatorët njoftojnë një ndryshim në mënyrën e organizimit pas më shumë se 150 ditësh protestë të pandërprerë. Në vijim, tubimet kombëtare do të zhvillohen dy herë në javë, çdo të mërkurë dhe të shtunë, në orën 14:00.
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Sipas deklaratës së studentëve, qeveria vazhdon të mos i përgjigjet kërkesës së revoltës qytetare për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Ata thonë se autokracia ka zënë rrënjë të thella në Shqipëri dhe se janë të gatshëm për një betejë të gjatë.
Studentët shpjegojnë se faza e re synon t’i japë rrjetit studentor dhe mbështetësve mundësinë të angazhohen sa më shumë në çdo protestë. Ata synojnë që tubimet të kenë një intensitet që nuk mund të shpërfillet dhe u bëjnë thirrje studentëve e mbështetësve t’u bashkohen protestave të ardhshme.
Organizatorët shprehen se do të mbështesin edhe protestat e tjera qytetare kundër qeverisë, sa herë që ato të zhvillohen. Në përfundim të deklaratës, ata theksojnë se lufta e shqiptarëve për demokraci vazhdon dhe se autokracia do të bjerë, ashtu siç ra diktatura.