Kurti diskuton me HANDIKOS-in për ligjin gjithëpërfshirës dhe mbështetjen e personave me aftësi të kufizuara

Sfidat e personave me aftësi të kufizuara dhe forcimi i mbështetjes institucionale për ta ishin temat e takimit mes kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, dhe përfaqësuesve të HANDIKOS-it.
Në njoftimin e publikuar për këtë takim, Kurti veçoi diskutimin mbi hartimin e një ligji gjithëpërfshirës, që synon t’u përgjigjet në tërësi nevojave dhe kërkesave të këtyre qytetarëve.
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Sipas kryeministrit, përgatitja e këtij ligji kërkon bashkëpunim të ngushtë me organizatat dhe shoqatat përkatëse, pasi ato i njohin drejtpërdrejt vështirësitë që hasin personat me aftësi të kufizuara.
Kurti njoftoi gjithashtu se biseda përfshiu garantimin e dinjitetit dhe të mundësive të barabarta, si dhe përfshirjen e kërkesave të kësaj kategorie në vendimmarrjen e institucioneve.
Duke kërkuar zgjidhje konkrete dhe përkrahje institucionale, ai u zotua për angazhim në përmirësimin e mirëqenies së personave me aftësi të kufizuara. Në postimin e tij, Kurti theksoi se Qeveria angazhohet maksimalisht për t’u dhënë përgjigje kërkesave të tyre dhe për të përmirësuar mirëqenien e tyre.