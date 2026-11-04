Elbasan, rifillojnë kërkimet pas shpërthimit në pallat: 16 efektivë të angazhuar, të pakta gjasat që 69-vjeçari të jetë gjallë

Pas një pezullimi të përkohshëm, ekipet e kërkim-shpëtimit kanë rifilluar ndërhyrjen në pallatin që pësoi dëmtime të rënda nga shpërthimi i fuqishëm në lagjen “Beqir Dardha” të Elbasanit. Nën rrënojat e tij dyshohet se ka mbetur Hamit Ibro, 69 vjeç, baba i katër fëmijëve.
Për operacionin janë vënë në dispozicion pajisjet e nevojshme dhe dy ekipe me gjithsej 16 persona. Këtë e njoftoi për mediat kolonel Hajdar Gurra, komandant i Bazës së Mbështetjes dhe Emergjencave Civile.
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Kërkimet po zhvillohen kryesisht në zonën e ndërtesës ku besohet se ndodhej i moshuari kur ndodhi shpërthimi. Përcaktimi i kësaj pjese është bërë mbi bazën e të dhënave të marra nga familjarët dhe strukturat vendore.
Gurra e cilësoi ndërhyrjen si tejet të rrezikshme, pasi godina ndodhet në gjendje të rënduar dhe është shkatërruar pothuajse plotësisht. Ai siguroi se operacioni do të vazhdojë deri në përfundimin e tij, me zbatim të rreptë të të gjithë parametrave të sigurisë për efektivët që marrin pjesë.
Shqetësim të veçantë paraqesin të dhënat e siguruara përmes kamerave termike. Sipas kolonelit, ato lënë shumë pak shpresë që Hamit Ibro, 69 vjeç, të jetë ende gjallë.
Pavarësisht pengesave të mëdha në terren, puna për gjetjen e 69-vjeçarit po vazhdon. Autoritetet po përpiqen njëkohësisht të përcaktojnë vendndodhjen e tij dhe të mbrojnë personelin e angazhuar në shpëtim.