SPAK kërkon sekuestrimin e pasurive e të “fortit të Elbasanit” , Florenc Çapjas

Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka kërkuar sekuestrimin e 10 pasurive të Florenc Çapjas dhe familjarëve të tij.

Florenc Çapja akuzohet nga SPAK si porositës i vrasjes në 2012 të babë e bir Nezir dhe Gentian Beqirit në Elbasan, ai ndodhet në Dubai duke shijuar lirinë e tij dhe përfituar nga mungesa e një marrëveshje ekstradimi mes qeverisë shqiptare edhe autoriteteve të Dubait.

Mësohet se nën sekuestro janë vënë 4 pasuri tokë arë, 2 e ndërtesa, 2 godina banimi, lavazh bar kafe dhe një automjet tip Audi, të cilat dyshohet se e kanë prejardhjen nga aktiviteti kriminal.

Njoftim i plotë:

Struktura antikorrupsion me një vendimin të firmosur nga gjyqtarja Florjela Davidhi, në kuadër të ligjit “Antimafia” SPAK ka kërkuar sekuestrimin e 10 pasurive të 41-vjeçarit dhe familjarëve të tij.

Në kërkesën e tij SPAK ka kërkuar sekuestrimin e një are 500 m2 në Pogradec në emër të shtetasit Ferit Muç. Një ndërtesë sociale një kateshe me sipërfaqe trualli 36.2 m2 dhe sipërfaqe ndërtese 25.72 m2 në emër të Fejzulla Çapes. Arë truall ndërtesë me sipërfaqe totale 1756 m2 edhe kjo në emër të prindërve të Florenc Çapjas. Një godinë banimi me sipërfaqe 498 m2 dhe sipërfaqe ndërtese 293 m2. Gjithashtu SPAK ka sekuestruar edhe një truall+ndërtesë, me sipërfaqe 360 m2 në emër të Bledar Muçës. Tre pasuri arë, përkatësisht me sipërfaqe 1380, 764 dhe 720 m2 në emër të prindërve të Florenc Çapjas, janë sekeuestruar nga ana e SPAK.

Nën sekuestro janë vënë dhe një autoveturë tip “Audi” si dhe një subjekt Lavazh+Bar Kafe, në emër të Fejzulla Çapjass. Kërkesa mban firmën e prokurorëve Behar Dibra, Doloreza Musabelliu dhe Altin Dumanit, ku sipas tyre këto pasuri dyshohet se e kanë prejardhjen nga aktiviteti kriminal.

I penduari i drejtësisë, Nuredin Dumani në dëshminë e tij për SPAK, ka rrëfyer detaje për atentatin që do t’i bëhetj Sokol Sanxhaktarit, me kërkesë të Florenc Çapjas se ishte i lidhur me Suel Çelën. Kjo gjë është konfirmuar edhe nga i penduari tjetër i drejtësisë Henrik Hoxhaj i cili ka thënë se ai ka biseduar me Nuredinin në kohën kur ishin tek shtëpia e tij para vrasjes së vëllezërve Haxhia. Çapja është në kërkim edhe për vrasjen e babë e birë Gentian e Nezir Beqiri.

Konfliktet e fisit Çapja

Gjithçka nisi në vitin 2005. Mes killerit me pagesë Dritan Sheme dhe njërit prej vëllezërve Çapja në Elbasan dhe më konkretisht Sokolit ishte lidhur një kontratë vdekje, ku qëllimi ishte eliminimi fizik i Rezart Çelës, i cili në vitin 2005, po mbante shtrënguar Sokol Çapjen, për shumë makineta bixhozi në qarkun e Elbasanit, të cilat në fakt ishin në pronësi të një italiani të quajtur, Paolo Mazzuco. “Kontrata e vdekjes” ishte lidhur me një vlerë 30 mijë euro, ku fillimisht Sokol Çapja kishte dhënë një pagesë prej 15 mijë euro paradhënie dhe diferenca tjetër prej 15 mijë euro, do të merrej sapo Dritan Sheme, të kishte çuar deri në fund punën e marrë përsipër, vrasjen e Rezart Çelës.

Sheme, si një killer profesionit, ekzekutoi në tetor 2005 Rezart Çelën, dhe pas disa ditësh paraqitet tek Sokol Çapja, për të kërkuar diferencën prej 15 mijë euro. Mirëpo Sokoli, pasi u lirua nga Rezart Çela, hyri në një gjendje euforie dhe nuk donte t’ia jepte kusurin e shumës së rënë dakord me Dritan Shemen. Sokol Çapja, duke qenë i influencuar nga Kamer Mehja, i cili i thoshte Sokolit se nuk duhej të kishte frikë nga Dritan Sheme, i thoshte: “…nuk duhet të kesh frikë nga Dritani, i cili është i gjatë një metër e gjysmë, kurse ti je dy metra…”.

Kontrata e vdekjes mes Shemes dhe Çapjat u shpjegua nga Elton Mema, djali i Fadil Memës, i cili ishte pyetur nga prokurori Ritvan Suka në 14 shkurt 2019 në ambientet e gjykatës së Torinos, në prani të kolonelit italian Paolo Palazzo dhe Antonio Nicolletta dhe prokurorit Italian, Cezare Parodi. Në dëshminë që Elton Mema shpjegoi se ngatërresa me Çapjat ndodhi pikërisht kur babai i tij, donte të festonte ditëlindjen e 40-të, në lokalin e tyre “Univers”,ku Çapjat e kushtëzuan se nuk e donin prezencën e kushëririt të tyre Dritan Sheme në lokal.

Kalvari i vrasjeve në vite

2005

Për hakmarrje, me 26 dhjetor të vitit 2005, në një lokal pranë universitetit të Elbasanit, tre persona qëlluan ndaj Sokol Çapes, pronari i hotel Universit në Elbasan. Autorët pasi hynë në lokal iu kërkuan të klientëve që të shtriheshin ndërsa iu drejtuan Sokol Çapes duke e qëlluar atë dhe duke e lënë të plagosur rëndë, ndërsa vdiq në spital. Të dyshuar për këtë krim, policia arrestoi Armand Hasanin, kunati i Fadil Memës Dritan Shemen, si dhe Gentian Beqirin, i njohur edhe me emrin Ardian Meta.

Beqiri, u dënua me 25 vite burg në Gjykatën e Apelit në Durrës, por Gjykata e Lartë riktheu çështjen ndërsa Beqiri u la në arrest shtëpie. Ai u vra me 16 gusht të vitit 2012, ndërsa dy person iu afruan banesës që ruhej me policë dhe iu prezantuan atyre se ishin djemtë e tezes së Gentian Beqirit. Në të njëjtën ngjarje mbeti i vdekur edhe babai i tij, Nezir Beqiri.

2006

Pas vrasjes së Çapjes në vitin 2005, me 19 qershor 2006, u vra Dritan Sheme në një banesë në kryeqytet, pak kohë pasi ishte kthyer në Shqipëri nga Italia. Për këtë krim, policia nuk ka identifikuar dot të dyshuarit.

2006

Po në vitin 2006, mbeti i vrarë kunati i Fadil Memës, Ardian Ibrahimi, i cili u qëllua pranë autoshkollës që ishte në pronësi të Memës. Po ashtu edhe për këtë ngjarje, nuk pati persona të ndaluar apo të arrestuar pavarësisht se u shoqëruan shumë të tillë.

2009

Ndërkaq në vitin 2009, mbeti i vrarë ish- efektivi i antidrogës së Elbasanit Roland Rexhepi, i njohur edhe me nofkën Doda. Për këtë krim ishin dyshuar dhe u ndaluan, Armand Llaka e Marjus Tafa e Arben Jace. Gjykata nuk i vlerësoi provat e ofruara nga prokuroria, duke liruar të dyshuarit.

2012

Ndërkaq në vitin 2012, në banesën e tij u vra Gentian Beiqiri, bashkë me babain e tij Nezir Beqiri, i cili ishte i njohur edhe si një nga miqtë e ngushtë të Fadil Memës. Për këtë krim, policia arrestoi Arben Jaçen dhe Florenc Çapjen. Edhe në këtë rast ashtu si në rastin e Rexhepit, personat u lanë të lire për mungesë provash. Jaçe pati pretenduar se gjithçka ndaj tij ishte një inskenim pa asnjë provë.

13 Mars 2015

Me 13 mars 2013, u vra në Torino të Italisë, Fadil Mema. Ai u qëllua në mbrëmje me armë zjarri duke marrë 6 plagë, poshtë shtëpisë së tij. Djali i tij Eltoni iu pohoi mediave italiane se ata i dinin autorët e vrasjes së babait të tij. Gjithë seriali i vrasjeve, i pandëshkuar nga drejtësia solli edhe masakrën e mbrëmshme me tre të vrarë dhe 8 të plagosur.

Shkurt 2016

Një atentat me armë zjarri i mori jetën një tjetër anëtari të fisit Çapja, Agron Çapja, si dhe dy personave të tjerë: Eno Bedalli dhe Ardit Sinakolli.

Përplasjet mes fiseve në Elbasan

26.12.2005 vritet Sokol Çapja

28.05.2006 vritet Ardian Ibrahimi

15.08.2012 vritet Gentian Beqiri

15.08.2012 vritet Nezir Beqiri

16.08.2012 plagoset Fadil Mema

13.03.2015 vritet Fadil Mema

03.02.2016 vritet Eno Badelli

03.02.2016 vritet Ardit Sinakolli

03.02.2016 vritet Agron Çapja

