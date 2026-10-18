Moska kundërshton akuzat e Ramës për protestat: Në rrugë kanë dalë qytetarët shqiptarë

Reagimi i kryeministrit Edi Rama, i cili la të kuptohej se Rusia dhe Irani mund të kishin rol në protestat kundër qeverisë, ka sjellë një përgjigje nga Moska. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, i hodhi poshtë këto pretendime dhe i bëri thirrje Ramës të mos ua atribuojë aktorëve të huaj pakënaqësinë e qytetarëve.
Në një deklaratë të publikuar nga Ambasada Ruse në Tiranë, Zakharova ia drejtoi mesazhin kryeministrit shqiptar, duke nënvizuar se autoritetet e vendit mbajnë përgjegjësi për çështjet e brendshme dhe se protestat pasqyrojnë pakënaqësinë e qytetarëve.
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“Kryeministri i Shqipërisë ka akuzuar Rusinë dhe Iranin se qëndrojnë pas trazirave në vend. Edi Rama deklaroi se protestat janë vepër e të huajve që nuk duan që Shqipëria t’i bashkohet BE-së. Jo, Edi Rama, janë qytetarët e vendit Tuaj që kanë dalë në rrugë në protestë, dhe Ju nuk duhet t’i hidhni fajin të tjerëve. Rregulloni vetë problemet Tuaja të brendshme”, thuhet në reagimin e zëdhënëses ruse.
Reagimi vjen në ditën e gjashtë të protestave në Shqipëri. Tubimet janë shoqëruar me përplasje mes protestuesve dhe policisë, ndërsa tensionet janë përhapur edhe jashtë kryeqytetit dhe qytetarët vijojnë të protestojnë kundër qeverisë.
Me deklaratën e saj, Zakharova kundërshtoi publikisht pretendimet e Ramës për përfshirje të mundshme të Rusisë dhe Iranit. Ajo theksoi se protestat burojnë nga pakënaqësia e brendshme dhe se autoritetet shqiptare duhet t’u përgjigjen kërkesave të qytetarëve.