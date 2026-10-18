Mbi 100 pedagogë firmosin në mbështetje të studentëve, Forumi i Dialogut Politik: Solidariteti duhet treguar

Mbi 100 pedagogë firmosin në mbështetje të studentëve, Forumi i Dialogut Politik: Solidariteti duhet treguar

Më shumë se 100 pedagogë kanë vënë firmën në një deklaratë që mbron studentët dhe të drejtat e tyre, pas rasteve të dhunës të regjistruara gjatë protestave në Tiranë.

Forumi i Dialogut Politik u bën thirrje pedagogëve në mbarë vendin të përfshihen në nismë. Synimi është që solidariteti me studentët të shfaqet përmes një qëndrimi publik të komunitetit universitar kundër dhunës.

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Në një postim në rrjetet sociale, Forumi i fton pedagogët të nënshkruajnë deklaratën dhe të mbështesin studentët që kanë protestuar.

Nisma kërkon të bashkojë komunitetin akademik në mbrojtje të të drejtave të studentëve dhe kundër dhunës ndaj tyre. Sipas Forumit, mbështetja nuk duhet të kufizohet te deklaratat, por të shoqërohet edhe me veprime konkrete.

“Solidariteti nuk mjafton të shprehet, duhet edhe të dëshmohet!”, thuhet në apelin që Forumi i Dialogut Politik u drejton pedagogëve në të gjithë vendin.


Shtuar 18.10.2026 21:37

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