Hoffenheim i kushton fitoren ndaj Borussia Monchengladbachut Albian Hajdarit

Hoffenheim regjistroi një triumf të rëndësishëm në transfertën ndaj Borussia Monchengladbachut, duke siguruar suksesin e parë jashtë fushe këtë edicion.
Pas një nisjeje jo bindëse të sezonit, skuadra gjermane duket se ka rikthyer formën dhe synon të ngjitet sa më shpejt në pjesën e sipërme të klasifikimit.
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Fitorja iu dedikua Albian Hajdarit dhe Nathan de Cat, të cilët aktualisht janë jashtë për shkak të lëndimeve.
Hajdari ishte rikuperuar nga dëmtimi i pësuar me Kosovën, por më pas pësoi një tjetër lëndim në këmbë gjatë stërvitjes me klubin gjerman. Për këtë arsye, ai pritet të mungojë edhe disa javë.
Mbetet ende e pasigurt nëse futbollisti i Kosovës do të jetë i gatshëm për dy ndeshjet e nëntorit ndaj Izraelit dhe Irlandës.