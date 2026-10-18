Hoffenheim i kushton fitoren ndaj Borussia Monchengladbachut Albian Hajdarit

Hoffenheim i kushton fitoren ndaj Borussia Monchengladbachut Albian Hajdarit

Hoffenheim regjistroi një triumf të rëndësishëm në transfertën ndaj Borussia Monchengladbachut, duke siguruar suksesin e parë jashtë fushe këtë edicion.

Pas një nisjeje jo bindëse të sezonit, skuadra gjermane duket se ka rikthyer formën dhe synon të ngjitet sa më shpejt në pjesën e sipërme të klasifikimit.

Të lidhura

None found

Fitorja iu dedikua Albian Hajdarit dhe Nathan de Cat, të cilët aktualisht janë jashtë për shkak të lëndimeve.

Hajdari ishte rikuperuar nga dëmtimi i pësuar me Kosovën, por më pas pësoi një tjetër lëndim në këmbë gjatë stërvitjes me klubin gjerman. Për këtë arsye, ai pritet të mungojë edhe disa javë.

Mbetet ende e pasigurt nëse futbollisti i Kosovës do të jetë i gatshëm për dy ndeshjet e nëntorit ndaj Izraelit dhe Irlandës.


Shtuar 18.10.2026 23:17

Tags: , , ,
Qeveria pritet t’i përgjigjet ICMG-së pas takimit urgjent për Prishtina 2030

Qeveria pritet t’i përgjigjet ICMG-së pas takimit urgjent për Prishtina 2030
Real Madrid TV sulmon Barcelonën para El Clasicos: “Do të përballemi me 17 gjyqtarë

Real Madrid TV sulmon Barcelonën para El Clasicos: “Do të përballemi me 17 gjyqtarë
VIDEO/ Arman Durmishi vendimtar: sulmuesi shqiptar i siguron fitoren Juventusit

VIDEO/ Arman Durmishi vendimtar: sulmuesi shqiptar i siguron fitoren Juventusit
Laporta: Përballja PSG-Barcelona është mes dy skuadrave më të mira në Evropë

Laporta: Përballja PSG-Barcelona është mes dy skuadrave më të mira në Evropë
Mourinho përgatit Diomanden si zëvendësues të Vinicius Juniorit në El Clasico

Mourinho përgatit Diomanden si zëvendësues të Vinicius Juniorit në El Clasico
Araujo: Liverpooli ka potencial të luftojë për të gjithë trofetë

Araujo: Liverpooli ka potencial të luftojë për të gjithë trofetë
Ten Hag rrëfen katër transferimet e dështuara që kërkoi për Manchester Unitedin

Ten Hag rrëfen katër transferimet e dështuara që kërkoi për Manchester Unitedin
UEFA kërkon nga FIFA përgjigje për 42 çështje që lidhen me mandatin e Infantinos deri më 2 nëntor

UEFA kërkon nga FIFA përgjigje për 42 çështje që lidhen me mandatin e Infantinos deri më 2 nëntor