Milano nën tension: 160 të arrestuar brenda katër orësh, dëmtime dhe plaçkitje në qendër

Milano nën tension: 160 të arrestuar brenda katër orësh, dëmtime dhe plaçkitje në qendër

Rreth 160 persona janë arrestuar në Milano gjatë katër orëve të fundit, pas incidenteve të reja të regjistruara në zonën qendrore të qytetit.

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Raportohet se 80% e të ndaluarve janë të mitur. Ndaj tyre mund të nisë edhe procedim penal për shkaktim dëmesh dhe rezistencë ndaj zbatimit të ligjit.

Ngjarjet u përqendruan edhe në Via Torino, një prej zonave më të njohura tregtare të Milanos. Grupe të rinjsh dëmtuan dyqane, duke nxjerrë tavolina e karrige nga bizneset. Në shënjestër u vunë veçanërisht dyqanet e veshjeve dhe këpucëve, ndërsa kazanët e mbeturinave u zhvendosën në rrugë.

Media italiane raportojnë se disa prej të rinjve hynë me forcë në një dyqan dhe shkaktuan dëme të konsiderueshme. Si masë paraprake, stacioni i metrosë në Piazza Duomo vijon të jetë i mbyllur.

Oficerët e policisë të plagosur gjatë përleshjeve të djeshme deklaruan për mediat italiane se duhet të ndërmerren të gjitha masat e nevojshme për përballimin e kësaj situate të vështirë dhe për garantimin e sigurisë së banorëve dhe turistëve.


Shtuar 18.10.2026 23:10

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