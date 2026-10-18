Policia për incidentin në selinë e PD-së: Na sulmuan me molotovë, përdorëm gaz lotsjellës

Policia për incidentin në selinë e PD-së: Na sulmuan me molotovë, përdorëm gaz lotsjellës

Policia e Shtetit ka dhënë versionin e saj për ngjarjen në selinë e Partisë Demokratike. Sipas uniformave blu, disa protestues të maskuar hynë në hapësirat e jashtme të godinës teksa po i shmangeshin ndjekjes së policisë, por vijuan të sulmonin efektivët.

Në reagimin zyrtar, policia thotë se punonjësit e saj u goditën me molotovë nga persona të cilësuar si të dhunshëm. Si kundërpërgjigje, efektivët përdorën gaz lotsjellës.

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Uniformat blu kanë mohuar pretendimet e tjera për incidentin, duke i quajtur ato të pavërteta dhe dashakeqe.

“Shërbimet e Policisë iu përgjigjën sulmit me molotovë nga ana e protestuesve të dhunshëm me gaz lotsjellës”, thuhet në deklaratën e Policisë së Shtetit.


Shtuar 18.10.2026 22:30

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