AUDIO/ Salianji publikon përgjimin dhe akuzon Albert Nushin për manipulim të protestuesve

AUDIO/ Salianji publikon përgjimin dhe akuzon Albert Nushin për manipulim të protestuesve

Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji, ka bërë publik një përgjim që, sipas tij, ngre dyshime për manipulime të lidhura me Albert Nushin. Ky i fundit u shfaq sot në emër të Policisë së Shtetit për të folur mbi protestuesit dhe pretendimet për praninë e personave të armatosur.

Sipas Salianjit, Nushi është përfshirë edhe më herët në raste manipulimi, montimi dhe keqpërdorimi të detyrës publike. Ai pretendon se përgjimi i publikuar i përket periudhës kur Nushi ushtronte funksionin e nëndrejtorit të Policisë në Fier, ndërsa e akuzon se paguante me para dhe zbatonte urdhrat e një krimineli ordiner.

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Ish-deputeti rikthen në vëmendje edhe denoncimet e mëparshme për Nushin në Elbasan, ku, sipas tij, ai është hetuar dhe pezulluar për mosveprim gjatë përplasjeve me armë.

Salianji e interpreton daljen e sotme të Nushit si një përpjekje për të paraqitur pretendime mbi karikatorë dhe persona të armatosur mes protestuesve, me synim njollosjen e protestës qytetare dhe intimidimin e pjesëmarrësve.

Ai akuzon kryeministrin Edi Rama se po përdor të njëjtët persona për skenarë të ngjashëm politikë dhe kërkon dorëheqjen e tij.

Në reagimin e tij, Salianji shkruan se Edi Rama po u beson sërish të njëjtëve njerëz për, siç shprehet ai, “punët e pista”. Sipas ish-deputetit, Nushi është përdorur më parë në mekanizma manipulimi për të ndihmuar bandat.

Salianji thotë se i ka përjetuar vetë montimet politike të Edi Ramës dhe personave që e mbështesin, ndaj deklaron se nuk do të lejojë përdorimin e këtij mekanizmi kundër qytetarëve apo protestës.

Ai përfundon duke theksuar se askush nuk ka të drejtë të manipulojë protestën qytetare dhe përsërit kërkesën: Rama duhet të japë dorëheqjen.


Shtuar 18.10.2026 23:28

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