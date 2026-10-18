Në cilat raste dhimbja e gjoksit duhet marrë seriozisht?

Dhimbja në gjoks është një shenjë që nuk duhet lënë pas dore, sidomos kur shfaqet pa një arsye të dukshme ose përsëritet herë pas here.
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Megjithëse mund të vijë nga probleme të ndryshme shëndetësore, studimet tregojnë se në raste të caktuara kjo dhimbje mund të lidhet edhe me sëmundje serioze, përfshirë kancerin e mushkërive.
Shenjat e kancerit shpesh ngatërrohen me simptomat e sëmundjeve të tjera. Prandaj, çdo ndryshim i pazakontë në trup dhe çdo shqetësim që zgjat për një kohë të gjatë duhet të merret në konsideratë.
Informacionet shëndetësore bëjnë të ditur se dhimbja e gjoksit që lidhet me kancerin në mushkëri mund të përhapet drejt shpatullave dhe të rëndohet gjatë frymëmarrjes së thellë apo kollitjes.
Megjithatë, prania e dhimbjes në gjoks nuk do të thotë domosdoshmërisht se personi vuan nga kanceri i mushkërive. Shkaqet mund të jenë të shumta, ndaj vetëm vlerësimi nga mjeku mund të ndihmojë në përcaktimin e tyre.
Simptoma të tjera të mundshme të kancerit në mushkëri janë:
– Kollë e vazhdueshme ose kollë që bëhet më e rëndë me kalimin e kohës.
– Humbje e pashpjegueshme e peshës;
– Vështirësi në frymëmarrje;
– Kollitje me gjak;
– Ngjirje e zërit;
– Lodhje e vazhdueshme.
Një dhimbje gjoksi që nuk ka një shpjegim të qartë ose që përsëritet duhet të kontrollohet nga mjeku. Në rast se ajo shfaqet papritur, është e fortë, shoqërohet me vështirësi në frymëmarrje, djersë të ftohta, marramendje ose përhapet në krah, shpinë apo nofull, kërkoni menjëherë ndihmë urgjente, pasi mund të bëhet fjalë për shenjë të një sulmi në zemër.
Vëmendja ndaj sinjaleve të trupit dhe kryerja në kohë e një kontrolli mjekësor mund të ndihmojnë në identifikimin e hershëm të problemeve shëndetësore dhe në nisjen sa më të shpejtë të trajtimit.