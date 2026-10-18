Të hënën zhvillohet gjykimi për sulmin në kanalin e Ibër-Lepencit

Seanca e radhës gjyqësore për çështjen e Ibër-Lepencit është caktuar për të hënën në orën 13:15, në ambientet e Pallatit të Drejtësisë në Prishtinë. Ky proces lidhet me sulmin terrorist që goditi kanalin e Ibër-Lepencit më 29 nëntor 2024, në zonën e fshatit Varagë, komuna e Zubin-Potokut.
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Sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale të Kosovës, tre personat e pandehur ngarkohen me veprën e mbajtjes së paligjshme të armëve. Ndërkohë, Jovan Viqentijeviq dhe Dragisha Viqentijeviq përballen edhe me pretendime më të rënda penale, përfshirë cenimin e rendit kushtetues nëpërmjet dëmtimit apo shkatërrimit të pajisjeve dhe instalimeve publike, kryerjen e akteve terroriste si dhe spiunazhin.
Aktakuza kundër të pandehurve u dorëzua nga Prokuroria Speciale më 9 dhjetor 2025.
Bazuar në këtë aktakuzë, të pandehurit kanë lidhje të drejtpërdrejtë me sulmin që shkaktoi pasoja të mëdha në kanalin “Ibër-Lepenc”, një ndër veprat më strategjike të infrastrukturës ujore dhe energjetike të vendit.