Të hënën zhvillohet gjykimi për sulmin në kanalin e Ibër-Lepencit

Të hënën zhvillohet gjykimi për sulmin në kanalin e Ibër-Lepencit

Seanca e radhës gjyqësore për çështjen e Ibër-Lepencit është caktuar për të hënën në orën 13:15, në ambientet e Pallatit të Drejtësisë në Prishtinë. Ky proces lidhet me sulmin terrorist që goditi kanalin e Ibër-Lepencit më 29 nëntor 2024, në zonën e fshatit Varagë, komuna e Zubin-Potokut.

Të lidhura

None found

Sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale të Kosovës, tre personat e pandehur ngarkohen me veprën e mbajtjes së paligjshme të armëve. Ndërkohë, Jovan Viqentijeviq dhe Dragisha Viqentijeviq përballen edhe me pretendime më të rënda penale, përfshirë cenimin e rendit kushtetues nëpërmjet dëmtimit apo shkatërrimit të pajisjeve dhe instalimeve publike, kryerjen e akteve terroriste si dhe spiunazhin.

Aktakuza kundër të pandehurve u dorëzua nga Prokuroria Speciale më 9 dhjetor 2025.

Bazuar në këtë aktakuzë, të pandehurit kanë lidhje të drejtpërdrejtë me sulmin që shkaktoi pasoja të mëdha në kanalin “Ibër-Lepenc”, një ndër veprat më strategjike të infrastrukturës ujore dhe energjetike të vendit.


Shtuar 18.10.2026 23:04

Tags: , ,
Egzon Shallki dënohet me 25 vjet burg për vdekjen e Auron Ferizit

Egzon Shallki dënohet me 25 vjet burg për vdekjen e Auron Ferizit
Ligji për Specialen ende pa dekretim, OVL-UÇK paralajmëron se protestat mbeten mundësi reagimi

Ligji për Specialen ende pa dekretim, OVL-UÇK paralajmëron se protestat mbeten mundësi reagimi
APK-ja e rendit Kosovën të dytën në Evropë për inovacionin kundër korrupsionit

APK-ja e rendit Kosovën të dytën në Evropë për inovacionin kundër korrupsionit
Ibrahimi përshëndet nisjen e gjykimit për kontratat kolektive dhe kritikon mungesën e Qeverisë në seancë

Ibrahimi përshëndet nisjen e gjykimit për kontratat kolektive dhe kritikon mungesën e Qeverisë në seancë
OVL-UÇK kundërshton Trendafilovën: Dhomat e Specializuara nuk kanë autoritet mbi Kuvendin

OVL-UÇK kundërshton Trendafilovën: Dhomat e Specializuara nuk kanë autoritet mbi Kuvendin
Haxhiu: Partneriteti me SHBA-në, kyç për rrugëtimin euroatlantik të Kosovës

Haxhiu: Partneriteti me SHBA-në, kyç për rrugëtimin euroatlantik të Kosovës
Klubet dhe organizatat shqipfolëse mund ta përdorin falas Listub Studio, platformën e re të një kompanie kosovare në Gjermani

Klubet dhe organizatat shqipfolëse mund ta përdorin falas Listub Studio, platformën e re të një kompanie kosovare në Gjermani
Komisioni për Ekonomi përcakton agjendën e punës, në dhjetor raportojnë Rizvanolli dhe Kusari Lila

Komisioni për Ekonomi përcakton agjendën e punës, në dhjetor raportojnë Rizvanolli dhe Kusari Lila