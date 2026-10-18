Real Madridi mposht bindshëm Sevillan dhe i dërgon sinjal Barcelonës

Real Madridi mposht bindshëm Sevillan dhe i dërgon sinjal Barcelonës

Real Madridi ka triumfuar me rezultat të thellë 4-1 ndaj Sevillas, në ndeshjen e vlefshme për javën e nëntë të La Ligës.

Ekipi vendas e kontrolloi takimin dhe kaloi në avantazh në minutën e 30-të, kur Arda Guler shënoi një gol të bukur pas asistimit të Diomandes.

Të lidhura

None found

Vetëm shtatë minuta më pas, Kylian Mbappe realizoi një aksion spektakolar. Francezi dribloi dy futbollistë dhe më pas edhe portierin, përpara se ta dërgonte topin në rrjetë në minutën e 37-të.

Mbappe u shfaq sërish në listën e golashënuesve në minutën e 63-të, këtë herë duke qenë i saktë nga pika e bardhë dhe duke shënuar golin e tij të dytë personal.

Sevilla reagoi në minutën e 80-të dhe arriti ta zbusë disavantazhin përmes kombinimit mes Sebastian dhe Stassin.

Megjithatë, vetëm dy minuta më vonë, Diomande vulosi fitoren e Realit me një goditje të fuqishme nga distanca.

Pas këtij suksesi, Real Madridi renditet i treti në tabelë me 21 pikë, ndërsa Sevilla mban vendin e gjashtë me 14 pikë.


Shtuar 18.10.2026 23:17

Tags: , ,
Qeveria pritet t’i përgjigjet ICMG-së pas takimit urgjent për Prishtina 2030

Qeveria pritet t’i përgjigjet ICMG-së pas takimit urgjent për Prishtina 2030
Real Madrid TV sulmon Barcelonën para El Clasicos: “Do të përballemi me 17 gjyqtarë

Real Madrid TV sulmon Barcelonën para El Clasicos: “Do të përballemi me 17 gjyqtarë
VIDEO/ Arman Durmishi vendimtar: sulmuesi shqiptar i siguron fitoren Juventusit

VIDEO/ Arman Durmishi vendimtar: sulmuesi shqiptar i siguron fitoren Juventusit
Laporta: Përballja PSG-Barcelona është mes dy skuadrave më të mira në Evropë

Laporta: Përballja PSG-Barcelona është mes dy skuadrave më të mira në Evropë
Mourinho përgatit Diomanden si zëvendësues të Vinicius Juniorit në El Clasico

Mourinho përgatit Diomanden si zëvendësues të Vinicius Juniorit në El Clasico
Araujo: Liverpooli ka potencial të luftojë për të gjithë trofetë

Araujo: Liverpooli ka potencial të luftojë për të gjithë trofetë
Ten Hag rrëfen katër transferimet e dështuara që kërkoi për Manchester Unitedin

Ten Hag rrëfen katër transferimet e dështuara që kërkoi për Manchester Unitedin
UEFA kërkon nga FIFA përgjigje për 42 çështje që lidhen me mandatin e Infantinos deri më 2 nëntor

UEFA kërkon nga FIFA përgjigje për 42 çështje që lidhen me mandatin e Infantinos deri më 2 nëntor