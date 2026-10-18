Real Madridi mposht bindshëm Sevillan dhe i dërgon sinjal Barcelonës

Real Madridi ka triumfuar me rezultat të thellë 4-1 ndaj Sevillas, në ndeshjen e vlefshme për javën e nëntë të La Ligës.
Ekipi vendas e kontrolloi takimin dhe kaloi në avantazh në minutën e 30-të, kur Arda Guler shënoi një gol të bukur pas asistimit të Diomandes.
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Vetëm shtatë minuta më pas, Kylian Mbappe realizoi një aksion spektakolar. Francezi dribloi dy futbollistë dhe më pas edhe portierin, përpara se ta dërgonte topin në rrjetë në minutën e 37-të.
Mbappe u shfaq sërish në listën e golashënuesve në minutën e 63-të, këtë herë duke qenë i saktë nga pika e bardhë dhe duke shënuar golin e tij të dytë personal.
Sevilla reagoi në minutën e 80-të dhe arriti ta zbusë disavantazhin përmes kombinimit mes Sebastian dhe Stassin.
Megjithatë, vetëm dy minuta më vonë, Diomande vulosi fitoren e Realit me një goditje të fuqishme nga distanca.
Pas këtij suksesi, Real Madridi renditet i treti në tabelë me 21 pikë, ndërsa Sevilla mban vendin e gjashtë me 14 pikë.