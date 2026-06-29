Rama u kërkon deputetëve socialistë më shumë angazhim në Kuvend dhe në rrjetet sociale, Spiropali mungon në mbledhje

Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm në mbledhjen javore të Grupit të PS, e cila u përmbyll vetëm pak minuta më parë.

Sipas burimeve nga kjo mbledhje për Top Channel, Rama u ka kërkuar deputetëve që të tregohen më aktivë si në rrjetet sociale, ashtu edhe në Kuvend.

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Kjo kërkesë e kreut të qeverisë vjen në një moment kur jo i gjithë grupi parlamentar i PS ka pasur të njëjtin angazhim në rrjetet sociale përballë retorikës së artikuluar nga protestuesit.

Gazetari i Top Channel raportoi gjithashtu se në këtë mbledhje mungoi Elisa Spiropali, e cila në javët e fundit e kishte komentuar protestën duke kërkuar që zëri i protestuesve të dëgjohet dhe të ketë reflektim.


Shtuar 29.06.2026 11:36

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