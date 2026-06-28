Rama për protestat: Nuk lejoj që sharlatanë apo hipokritë të më tregojnë si ndërtohet Shqipëria

Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish lidhur me protestat që po mbahen në vend, duke theksuar se nuk pranon që “sharlatanë apo hipokritë” t’i japin leksione për mënyrën se si duhet bërë Shqipëria.

Gjatë një deklarate në podcastin “Flasim”, Rama u shpreh se njerëzit që dalin në protestë nuk i bashkon domosdoshmërisht i njëjti motiv. Sipas tij, në këtë përfshirje ndikojnë edhe rrjetet sociale, “impulset nacionaliste” dhe “manipulimet”, të cilat, siç tha ai, luajnë rol në nxitjen e qytetarëve.

Të lidhura

None found

“Unë dua ta them shumë qartë dhe drejtpërdrejtë, kjo është protesta që mua më intereson, që më zemëron po ashtu që më motivon të vijoj luftë time. Nuk më zemër protesta e sikureve apo shtirjeve, ajo më neverit, kjo më zemëron, nëse nuk do të isha në vendin tënd i dashur Amos, do të isha edhe vetë në protestë.

E ndjej zemërimin tënd. Jo çdo kush është në protestë për të njëjtën arsye. Ka nga ata që nuk i çon aty like, influencer, impulset e verbra nacionaliste, manipulimet apo misionet për të manipuluar të tjerët, por një hall që kthehen në zemërim e që më pas shpërthen.

Çdo mesazh që më vjen në telefon unë e ndjek. Ata që më janë vënë pas do të më gjejnë pas, në aspektin e debatit. Nuk pranon çdo sharlatan apo njeri të futur nga të tjerë, apo hipokritë që i kam parë në punë të marrin mikrofonin e të më thonë se si bëhet Shqipëria, këtë nuk e pranoj”, tha ai.


Shtuar 28.06.2026 10:33

Flasin aktivistët e protestës/ Lleshi: Toka shqiptare u kthye në eksperiment! Kurti: Rama na trajton si njerëz me bisht

Flasin aktivistët e protestës/ Lleshi: Toka shqiptare u kthye në eksperiment! Kurti: Rama na trajton si njerëz me bisht
Protesta/ Artan Hoxha: Rama ka futur në punë anti-terrorin dhe SHISH, 173 persona në filtër

Protesta/ Artan Hoxha: Rama ka futur në punë anti-terrorin dhe SHISH, 173 persona në filtër
Sulmet izraelite në Gaza vazhdojnë, 5 të vrarë, mes viktimave edhe një fëmijë

Sulmet izraelite në Gaza vazhdojnë, 5 të vrarë, mes viktimave edhe një fëmijë
Sherr në Durrës, plagoset 45-vjeçari, policia në kërkim të autorëve

Sherr në Durrës, plagoset 45-vjeçari, policia në kërkim të autorëve
Nesër mbahet seanca plenare, protestuesit paralajmërojnë tubim para Parlamentit në 10:00

Nesër mbahet seanca plenare, protestuesit paralajmërojnë tubim para Parlamentit në 10:00
Thirrje kundër Ramës dhe marshim në Tiranë, protestuesit mbushin rrugët kryesore

Thirrje kundër Ramës dhe marshim në Tiranë, protestuesit mbushin rrugët kryesore
Irani përgënjeshtron Trumpin për një takim në Doha, Ministria e Jashtme: Nuk ka bisedime me SHBA-në nesër

Irani përgënjeshtron Trumpin për një takim në Doha, Ministria e Jashtme: Nuk ka bisedime me SHBA-në nesër
Protesta zhvendoset nesër para Parlamentit, thirrja e protestuesit: T’u bëjmë të qartë se nuk na përfaqësojnë! Në mbrëmje rikthim te Kryeministria

Protesta zhvendoset nesër para Parlamentit, thirrja e protestuesit: T’u bëjmë të qartë se nuk na përfaqësojnë! Në mbrëmje rikthim te Kryeministria
Perabetcasibombetparkbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetlunabetcasibomMeritkingCasibomCasibomdamabetcasibombetpascasibomjojobet girişKickmatbetdeneme bonusu veren sitelerMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabetHoliganbetnakitbahisJojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetcasibomjojobetjojobetcasibomcasibom girişholiganbetBetpasjojobetjojobet girişimajbetjojobetbetcio